SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Lucky Signal
Vito Lucky Riferdi

Lucky Signal

Vito Lucky Riferdi
0 comentarios
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -25%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
577
Transacciones Rentables:
284 (49.22%)
Transacciones Irrentables:
293 (50.78%)
Mejor transacción:
50.88 USD
Peor transacción:
-52.13 USD
Beneficio Bruto:
8 638.02 USD (853 517 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 398.70 USD (710 238 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (391.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
391.06 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
72.10%
Carga máxima del depósito:
21.00%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.84
Transacciones Largas:
347 (60.14%)
Transacciones Cortas:
230 (39.86%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
2.15 USD
Beneficio medio:
30.42 USD
Pérdidas medias:
-25.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-494.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-494.11 USD (15)
Crecimiento al mes:
-18.42%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
94.17 USD
Máxima:
1 476.83 USD (57.72%)
Reducción relativa:
De balance:
66.75% (714.80 USD)
De fondos:
19.32% (80.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 416
USDJPY 47
EURJPY 21
GBPJPY 20
GBPUSD 19
EURUSD 13
CHFJPY 10
CADJPY 8
AUDJPY 7
USDCAD 5
NZDUSD 4
NZDJPY 4
USDCHF 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.4K
USDJPY 37
EURJPY 35
GBPJPY -97
GBPUSD -23
EURUSD -10
CHFJPY -53
CADJPY -26
AUDJPY -61
USDCAD 5
NZDUSD -1
NZDJPY 13
USDCHF -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 154K
USDJPY 4.5K
EURJPY 3.4K
GBPJPY -6.5K
GBPUSD -2K
EURUSD -649
CHFJPY -3.6K
CADJPY -1.7K
AUDJPY -4.5K
USDCAD 500
NZDUSD 1
NZDJPY 1.1K
USDCHF -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.88 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +391.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -494.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 28
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
otros 318...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.36% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 13:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 07:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 05:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.53% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.53% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.55% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.67% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Lucky Signal
30 USD al mes
-25%
0
0
USD
1.4K
USD
35
0%
577
49%
72%
1.16
2.15
USD
67%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.