- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
577
Transacciones Rentables:
284 (49.22%)
Transacciones Irrentables:
293 (50.78%)
Mejor transacción:
50.88 USD
Peor transacción:
-52.13 USD
Beneficio Bruto:
8 638.02 USD (853 517 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 398.70 USD (710 238 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (391.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
391.06 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
72.10%
Carga máxima del depósito:
21.00%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.84
Transacciones Largas:
347 (60.14%)
Transacciones Cortas:
230 (39.86%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
2.15 USD
Beneficio medio:
30.42 USD
Pérdidas medias:
-25.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-494.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-494.11 USD (15)
Crecimiento al mes:
-18.42%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
94.17 USD
Máxima:
1 476.83 USD (57.72%)
Reducción relativa:
De balance:
66.75% (714.80 USD)
De fondos:
19.32% (80.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|416
|USDJPY
|47
|EURJPY
|21
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|13
|CHFJPY
|10
|CADJPY
|8
|AUDJPY
|7
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|4
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|37
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|-97
|GBPUSD
|-23
|EURUSD
|-10
|CHFJPY
|-53
|CADJPY
|-26
|AUDJPY
|-61
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|-1
|NZDJPY
|13
|USDCHF
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|154K
|USDJPY
|4.5K
|EURJPY
|3.4K
|GBPJPY
|-6.5K
|GBPUSD
|-2K
|EURUSD
|-649
|CHFJPY
|-3.6K
|CADJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|-4.5K
|USDCAD
|500
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1.1K
|USDCHF
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +50.88 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +391.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -494.11 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 28
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
otros 318...
