Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AM-UK-Live 0.00 × 2 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 19 Deltastock-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 ATCBrokers-US Live 0.00 × 4 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 FXNet-Real 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 4 FXTG-Main Server 1 0.00 × 1 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 Alpari-PRO 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 2 ForexTime-ECN-Zero 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 MetasGroup-Live 0.00 × 2 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 FxClearing-Main2 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 3 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 302 plus...