SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lucky Signal
Vito Lucky Riferdi

Lucky Signal

Vito Lucky Riferdi
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 72%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
133
Bénéfice trades:
73 (54.88%)
Perte trades:
60 (45.11%)
Meilleure transaction:
48.89 USD
Pire transaction:
-51.04 USD
Bénéfice brut:
1 865.55 USD (184 710 pips)
Perte brute:
-1 444.08 USD (140 466 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (211.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
242.43 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
57.67%
Charge de dépôt maximale:
8.24%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.84
Longs trades:
79 (59.40%)
Courts trades:
54 (40.60%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
3.17 USD
Bénéfice moyen:
25.56 USD
Perte moyenne:
-24.07 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-284.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-284.43 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
94.17 USD
Maximal:
503.20 USD (37.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.83% (503.20 USD)
Par fonds propres:
11.46% (107.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 92
USDJPY 16
GBPUSD 9
EURUSD 8
EURJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 350
USDJPY -33
GBPUSD -7
EURUSD 6
EURJPY 40
GBPJPY 26
CHFJPY 26
CADJPY 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 38K
USDJPY -2K
GBPUSD -517
EURUSD 869
EURJPY 3K
GBPJPY 2K
CHFJPY 2K
CADJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.89 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +211.26 USD
Perte consécutive maximale: -284.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AM-UK-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 19
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
302 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.01 04:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 00:48
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 20:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 06:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 08:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 07:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 01:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lucky Signal
30 USD par mois
72%
0
0
USD
627
USD
18
0%
133
54%
58%
1.29
3.17
USD
45%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.