- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
330
利益トレード:
178 (53.93%)
損失トレード:
152 (46.06%)
ベストトレード:
65.00 USD
最悪のトレード:
-44.05 USD
総利益:
1 515.88 USD (45 322 pips)
総損失:
-903.49 USD (30 432 pips)
最大連続の勝ち:
12 (33.19 USD)
最大連続利益:
192.02 USD (8)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
34.92%
最大入金額:
27.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
5.22
長いトレード:
136 (41.21%)
短いトレード:
194 (58.79%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
1.86 USD
平均利益:
8.52 USD
平均損失:
-5.94 USD
最大連続の負け:
13 (-54.16 USD)
最大連続損失:
-65.12 USD (2)
月間成長:
48.81%
年間予想:
592.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
117.40 USD (8.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.11% (106.35 USD)
エクイティによる:
20.25% (111.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|44
|EURUSD
|36
|AUDJPY
|29
|AUDCAD
|26
|AUDUSD
|25
|USDJPY
|24
|USDCAD
|22
|CADJPY
|20
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|17
|EURJPY
|16
|USDCHF
|9
|XAUUSD
|9
|AUDNZD
|7
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|5
|EURCAD
|3
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|119
|EURUSD
|135
|AUDJPY
|20
|AUDCAD
|28
|AUDUSD
|38
|USDJPY
|46
|USDCAD
|28
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|-8
|EURGBP
|47
|EURJPY
|-23
|USDCHF
|64
|XAUUSD
|39
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|-10
|EURAUD
|43
|EURCAD
|-2
|GBPNZD
|17
|GBPCAD
|-2
|GBPAUD
|8
|CHFJPY
|11
|NZDCHF
|-1
|NZDCAD
|15
|EURCHF
|4
|GBPCHF
|-3
|NZDUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|192
|EURUSD
|-544
|AUDJPY
|2.5K
|AUDCAD
|-559
|AUDUSD
|802
|USDJPY
|1.4K
|USDCAD
|236
|CADJPY
|986
|GBPJPY
|-1.2K
|EURGBP
|1.6K
|EURJPY
|-580
|USDCHF
|948
|XAUUSD
|3.9K
|AUDNZD
|171
|NZDJPY
|1K
|EURAUD
|1.6K
|EURCAD
|-300
|GBPNZD
|1.3K
|GBPCAD
|-269
|GBPAUD
|790
|CHFJPY
|833
|NZDCHF
|-115
|NZDCAD
|403
|EURCHF
|95
|GBPCHF
|-270
|NZDUSD
|14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +65.00 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +33.19 USD
最大連続損失: -54.16 USD
