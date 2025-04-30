シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Sinais Forex Brasil
Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento

Sinais Forex Brasil

Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 101%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
330
利益トレード:
178 (53.93%)
損失トレード:
152 (46.06%)
ベストトレード:
65.00 USD
最悪のトレード:
-44.05 USD
総利益:
1 515.88 USD (45 322 pips)
総損失:
-903.49 USD (30 432 pips)
最大連続の勝ち:
12 (33.19 USD)
最大連続利益:
192.02 USD (8)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
34.92%
最大入金額:
27.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
5.22
長いトレード:
136 (41.21%)
短いトレード:
194 (58.79%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
1.86 USD
平均利益:
8.52 USD
平均損失:
-5.94 USD
最大連続の負け:
13 (-54.16 USD)
最大連続損失:
-65.12 USD (2)
月間成長:
48.81%
年間予想:
592.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
117.40 USD (8.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.11% (106.35 USD)
エクイティによる:
20.25% (111.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 44
EURUSD 36
AUDJPY 29
AUDCAD 26
AUDUSD 25
USDJPY 24
USDCAD 22
CADJPY 20
GBPJPY 18
EURGBP 17
EURJPY 16
USDCHF 9
XAUUSD 9
AUDNZD 7
NZDJPY 6
EURAUD 5
EURCAD 3
GBPNZD 3
GBPCAD 2
GBPAUD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 119
EURUSD 135
AUDJPY 20
AUDCAD 28
AUDUSD 38
USDJPY 46
USDCAD 28
CADJPY 1
GBPJPY -8
EURGBP 47
EURJPY -23
USDCHF 64
XAUUSD 39
AUDNZD 1
NZDJPY -10
EURAUD 43
EURCAD -2
GBPNZD 17
GBPCAD -2
GBPAUD 8
CHFJPY 11
NZDCHF -1
NZDCAD 15
EURCHF 4
GBPCHF -3
NZDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 192
EURUSD -544
AUDJPY 2.5K
AUDCAD -559
AUDUSD 802
USDJPY 1.4K
USDCAD 236
CADJPY 986
GBPJPY -1.2K
EURGBP 1.6K
EURJPY -580
USDCHF 948
XAUUSD 3.9K
AUDNZD 171
NZDJPY 1K
EURAUD 1.6K
EURCAD -300
GBPNZD 1.3K
GBPCAD -269
GBPAUD 790
CHFJPY 833
NZDCHF -115
NZDCAD 403
EURCHF 95
GBPCHF -270
NZDUSD 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +65.00 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +33.19 USD
最大連続損失: -54.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-Live29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Moderada

Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.

Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.

📢 Sinais disponíveis no Telegram!
Estamos compartilhando todas as entradas prontas diretamente em nosso canal do Telegram.

👉🏻 Canal Telegram  👈🏻

Corretora Recomendada 

 Ic Trading
 XM Global

レビューなし
2025.12.10 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 08:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 13:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 13:54
Share of trading days is too low
2025.05.01 13:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.30 20:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 20:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 20:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.30 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 20:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
