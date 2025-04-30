SeñalesSecciones
Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento

Sinais Forex Brasil

Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 101%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
330
Transacciones Rentables:
178 (53.93%)
Transacciones Irrentables:
152 (46.06%)
Mejor transacción:
65.00 USD
Peor transacción:
-44.05 USD
Beneficio Bruto:
1 515.88 USD (45 322 pips)
Pérdidas Brutas:
-903.49 USD (30 432 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (33.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
192.02 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
34.92%
Carga máxima del depósito:
27.18%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
5.22
Transacciones Largas:
136 (41.21%)
Transacciones Cortas:
194 (58.79%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
1.86 USD
Beneficio medio:
8.52 USD
Pérdidas medias:
-5.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-54.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65.12 USD (2)
Crecimiento al mes:
48.81%
Pronóstico anual:
592.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
117.40 USD (8.45%)
Reducción relativa:
De balance:
12.11% (106.35 USD)
De fondos:
20.25% (111.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 44
EURUSD 36
AUDJPY 29
AUDCAD 26
AUDUSD 25
USDJPY 24
USDCAD 22
CADJPY 20
GBPJPY 18
EURGBP 17
EURJPY 16
USDCHF 9
XAUUSD 9
AUDNZD 7
NZDJPY 6
EURAUD 5
EURCAD 3
GBPNZD 3
GBPCAD 2
GBPAUD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 119
EURUSD 135
AUDJPY 20
AUDCAD 28
AUDUSD 38
USDJPY 46
USDCAD 28
CADJPY 1
GBPJPY -8
EURGBP 47
EURJPY -23
USDCHF 64
XAUUSD 39
AUDNZD 1
NZDJPY -10
EURAUD 43
EURCAD -2
GBPNZD 17
GBPCAD -2
GBPAUD 8
CHFJPY 11
NZDCHF -1
NZDCAD 15
EURCHF 4
GBPCHF -3
NZDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 192
EURUSD -544
AUDJPY 2.5K
AUDCAD -559
AUDUSD 802
USDJPY 1.4K
USDCAD 236
CADJPY 986
GBPJPY -1.2K
EURGBP 1.6K
EURJPY -580
USDCHF 948
XAUUSD 3.9K
AUDNZD 171
NZDJPY 1K
EURAUD 1.6K
EURCAD -300
GBPNZD 1.3K
GBPCAD -269
GBPAUD 790
CHFJPY 833
NZDCHF -115
NZDCAD 403
EURCHF 95
GBPCHF -270
NZDUSD 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +65.00 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +33.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.16 USD

🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Moderada

Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.

Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.

📢 Sinais disponíveis no Telegram!
Estamos compartilhando todas as entradas prontas diretamente em nosso canal do Telegram.

👉🏻 Canal Telegram  👈🏻

Corretora Recomendada 

 Ic Trading
 XM Global

No hay comentarios
2025.12.10 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 08:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 13:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 13:54
Share of trading days is too low
2025.05.01 13:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.30 20:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 20:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 20:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.30 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 20:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sinais Forex Brasil
30 USD al mes
101%
0
0
USD
762
USD
35
0%
330
53%
35%
1.67
1.86
USD
20%
1:500
Copiar

