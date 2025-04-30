- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
324
盈利交易:
173 (53.39%)
亏损交易:
151 (46.60%)
最好交易:
65.00 USD
最差交易:
-44.05 USD
毛利:
1 388.56 USD (44 061 pips)
毛利亏损:
-889.30 USD (30 309 pips)
最大连续赢利:
12 (33.19 USD)
最大连续盈利:
192.02 USD (8)
夏普比率:
0.14
交易活动:
34.92%
最大入金加载:
25.34%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
11 小时
采收率:
4.25
长期交易:
136 (41.98%)
短期交易:
188 (58.02%)
利润因子:
1.56
预期回报:
1.54 USD
平均利润:
8.03 USD
平均损失:
-5.89 USD
最大连续失误:
13 (-54.16 USD)
最大连续亏损:
-65.12 USD (2)
每月增长:
27.16%
年度预测:
329.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
117.40 USD (8.45%)
相对跌幅:
结余:
12.11% (106.35 USD)
净值:
20.25% (111.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|41
|EURUSD
|33
|AUDJPY
|29
|AUDCAD
|26
|AUDUSD
|25
|USDJPY
|24
|USDCAD
|22
|CADJPY
|20
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|17
|EURJPY
|16
|USDCHF
|9
|XAUUSD
|9
|AUDNZD
|7
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|5
|EURCAD
|3
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|83
|AUDJPY
|20
|AUDCAD
|28
|AUDUSD
|38
|USDJPY
|46
|USDCAD
|28
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|-8
|EURGBP
|47
|EURJPY
|-23
|USDCHF
|64
|XAUUSD
|39
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|-10
|EURAUD
|43
|EURCAD
|-2
|GBPNZD
|17
|GBPCAD
|-2
|GBPAUD
|8
|CHFJPY
|11
|NZDCHF
|-1
|NZDCAD
|15
|EURCHF
|4
|GBPCHF
|-3
|NZDUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-446
|EURUSD
|-1K
|AUDJPY
|2.5K
|AUDCAD
|-559
|AUDUSD
|802
|USDJPY
|1.4K
|USDCAD
|236
|CADJPY
|986
|GBPJPY
|-1.2K
|EURGBP
|1.6K
|EURJPY
|-580
|USDCHF
|948
|XAUUSD
|3.9K
|AUDNZD
|171
|NZDJPY
|1K
|EURAUD
|1.6K
|EURCAD
|-300
|GBPNZD
|1.3K
|GBPCAD
|-269
|GBPAUD
|790
|CHFJPY
|833
|NZDCHF
|-115
|NZDCAD
|403
|EURCHF
|95
|GBPCHF
|-270
|NZDUSD
|14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.00 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +33.19 USD
最大连续亏损: -54.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-Live29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Moderada
Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.
❌ Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.
📢 Sinais disponíveis no Telegram!
Estamos compartilhando todas as entradas prontas diretamente em nosso canal do Telegram.
👉🏻 Canal Telegram 👈🏻
Corretora Recomendada
Ic Trading
XM Global
