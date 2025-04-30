🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Moderada



Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.

❌ Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.



📢 Sinais disponíveis no Telegram!

Estamos compartilhando todas as entradas prontas diretamente em nosso canal do Telegram.



👉🏻 Canal Telegram 👈🏻



Corretora Recomendada



Ic Trading

XM Global