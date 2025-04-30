- Crescimento
Negociações:
330
Negociações com lucro:
178 (53.93%)
Negociações com perda:
152 (46.06%)
Melhor negociação:
65.00 USD
Pior negociação:
-44.05 USD
Lucro bruto:
1 515.88 USD (45 322 pips)
Perda bruta:
-903.49 USD (30 432 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (33.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
192.02 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
34.92%
Depósito máximo carregado:
27.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
5.22
Negociações longas:
136 (41.21%)
Negociações curtas:
194 (58.79%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
1.86 USD
Lucro médio:
8.52 USD
Perda média:
-5.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-54.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-65.12 USD (2)
Crescimento mensal:
48.81%
Previsão anual:
592.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
117.40 USD (8.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.11% (106.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.25% (111.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|44
|EURUSD
|36
|AUDJPY
|29
|AUDCAD
|26
|AUDUSD
|25
|USDJPY
|24
|USDCAD
|22
|CADJPY
|20
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|17
|EURJPY
|16
|USDCHF
|9
|XAUUSD
|9
|AUDNZD
|7
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|5
|EURCAD
|3
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|119
|EURUSD
|135
|AUDJPY
|20
|AUDCAD
|28
|AUDUSD
|38
|USDJPY
|46
|USDCAD
|28
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|-8
|EURGBP
|47
|EURJPY
|-23
|USDCHF
|64
|XAUUSD
|39
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|-10
|EURAUD
|43
|EURCAD
|-2
|GBPNZD
|17
|GBPCAD
|-2
|GBPAUD
|8
|CHFJPY
|11
|NZDCHF
|-1
|NZDCAD
|15
|EURCHF
|4
|GBPCHF
|-3
|NZDUSD
|0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|192
|EURUSD
|-544
|AUDJPY
|2.5K
|AUDCAD
|-559
|AUDUSD
|802
|USDJPY
|1.4K
|USDCAD
|236
|CADJPY
|986
|GBPJPY
|-1.2K
|EURGBP
|1.6K
|EURJPY
|-580
|USDCHF
|948
|XAUUSD
|3.9K
|AUDNZD
|171
|NZDJPY
|1K
|EURAUD
|1.6K
|EURCAD
|-300
|GBPNZD
|1.3K
|GBPCAD
|-269
|GBPAUD
|790
|CHFJPY
|833
|NZDCHF
|-115
|NZDCAD
|403
|EURCHF
|95
|GBPCHF
|-270
|NZDUSD
|14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +65.00 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +33.19 USD
Máxima perda consecutiva: -54.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-Live29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Moderada
Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.
❌ Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.
📢 Sinais disponíveis no Telegram!
Estamos compartilhando todas as entradas prontas diretamente em nosso canal do Telegram.
👉🏻 Canal Telegram 👈🏻
