Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento

Sinais Forex Brasil

Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 101%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
330
Negociações com lucro:
178 (53.93%)
Negociações com perda:
152 (46.06%)
Melhor negociação:
65.00 USD
Pior negociação:
-44.05 USD
Lucro bruto:
1 515.88 USD (45 322 pips)
Perda bruta:
-903.49 USD (30 432 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (33.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
192.02 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
34.92%
Depósito máximo carregado:
27.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
5.22
Negociações longas:
136 (41.21%)
Negociações curtas:
194 (58.79%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
1.86 USD
Lucro médio:
8.52 USD
Perda média:
-5.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-54.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-65.12 USD (2)
Crescimento mensal:
48.81%
Previsão anual:
592.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
117.40 USD (8.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.11% (106.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.25% (111.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 44
EURUSD 36
AUDJPY 29
AUDCAD 26
AUDUSD 25
USDJPY 24
USDCAD 22
CADJPY 20
GBPJPY 18
EURGBP 17
EURJPY 16
USDCHF 9
XAUUSD 9
AUDNZD 7
NZDJPY 6
EURAUD 5
EURCAD 3
GBPNZD 3
GBPCAD 2
GBPAUD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 119
EURUSD 135
AUDJPY 20
AUDCAD 28
AUDUSD 38
USDJPY 46
USDCAD 28
CADJPY 1
GBPJPY -8
EURGBP 47
EURJPY -23
USDCHF 64
XAUUSD 39
AUDNZD 1
NZDJPY -10
EURAUD 43
EURCAD -2
GBPNZD 17
GBPCAD -2
GBPAUD 8
CHFJPY 11
NZDCHF -1
NZDCAD 15
EURCHF 4
GBPCHF -3
NZDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 192
EURUSD -544
AUDJPY 2.5K
AUDCAD -559
AUDUSD 802
USDJPY 1.4K
USDCAD 236
CADJPY 986
GBPJPY -1.2K
EURGBP 1.6K
EURJPY -580
USDCHF 948
XAUUSD 3.9K
AUDNZD 171
NZDJPY 1K
EURAUD 1.6K
EURCAD -300
GBPNZD 1.3K
GBPCAD -269
GBPAUD 790
CHFJPY 833
NZDCHF -115
NZDCAD 403
EURCHF 95
GBPCHF -270
NZDUSD 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +65.00 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +33.19 USD
Máxima perda consecutiva: -54.16 USD

🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Moderada

Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.

Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.

📢 Sinais disponíveis no Telegram!
Estamos compartilhando todas as entradas prontas diretamente em nosso canal do Telegram.

👉🏻 Canal Telegram  👈🏻

Corretora Recomendada 

 Ic Trading
 XM Global

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sinais Forex Brasil
30 USD por mês
101%
0
0
USD
762
USD
35
0%
330
53%
35%
1.67
1.86
USD
20%
1:500
