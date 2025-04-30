- 자본
- 축소
트레이드:
335
이익 거래:
181 (54.02%)
손실 거래:
154 (45.97%)
최고의 거래:
65.00 USD
최악의 거래:
-44.05 USD
총 수익:
1 548.52 USD (45 686 pips)
총 손실:
-923.30 USD (30 588 pips)
연속 최대 이익:
12 (33.19 USD)
연속 최대 이익:
192.02 USD (8)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
34.92%
최대 입금량:
27.18%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
5.33
롱(주식매수):
139 (41.49%)
숏(주식차입매도):
196 (58.51%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
1.87 USD
평균 이익:
8.56 USD
평균 손실:
-6.00 USD
연속 최대 손실:
13 (-54.16 USD)
연속 최대 손실:
-65.12 USD (2)
월별 성장률:
9.31%
연간 예측:
112.92%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
117.40 USD (8.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.11% (106.35 USD)
자본금별:
20.25% (111.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|36
|AUDJPY
|30
|AUDCAD
|26
|USDJPY
|25
|AUDUSD
|25
|USDCAD
|23
|CADJPY
|20
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|18
|EURJPY
|16
|USDCHF
|9
|XAUUSD
|9
|AUDNZD
|7
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|5
|EURCAD
|3
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|151
|EURUSD
|135
|AUDJPY
|20
|AUDCAD
|28
|USDJPY
|46
|AUDUSD
|38
|USDCAD
|28
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|-8
|EURGBP
|28
|EURJPY
|-23
|USDCHF
|64
|XAUUSD
|39
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|-10
|EURAUD
|43
|EURCAD
|-2
|GBPNZD
|17
|GBPCAD
|-2
|GBPAUD
|8
|CHFJPY
|11
|NZDCHF
|-1
|NZDCAD
|15
|EURCHF
|4
|GBPCHF
|-3
|NZDUSD
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|528
|EURUSD
|-544
|AUDJPY
|2.5K
|AUDCAD
|-559
|USDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|802
|USDCAD
|228
|CADJPY
|986
|GBPJPY
|-1.2K
|EURGBP
|1.4K
|EURJPY
|-580
|USDCHF
|948
|XAUUSD
|3.9K
|AUDNZD
|171
|NZDJPY
|1K
|EURAUD
|1.6K
|EURCAD
|-300
|GBPNZD
|1.3K
|GBPCAD
|-269
|GBPAUD
|790
|CHFJPY
|833
|NZDCHF
|-115
|NZDCAD
|403
|EURCHF
|95
|GBPCHF
|-270
|NZDUSD
|14
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +65.00 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +33.19 USD
연속 최대 손실: -54.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-Live29"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
