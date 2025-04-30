시그널섹션
Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento

RRTrader

Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento
0 리뷰
안정성
38
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 105%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
335
이익 거래:
181 (54.02%)
손실 거래:
154 (45.97%)
최고의 거래:
65.00 USD
최악의 거래:
-44.05 USD
총 수익:
1 548.52 USD (45 686 pips)
총 손실:
-923.30 USD (30 588 pips)
연속 최대 이익:
12 (33.19 USD)
연속 최대 이익:
192.02 USD (8)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
34.92%
최대 입금량:
27.18%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
5.33
롱(주식매수):
139 (41.49%)
숏(주식차입매도):
196 (58.51%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
1.87 USD
평균 이익:
8.56 USD
평균 손실:
-6.00 USD
연속 최대 손실:
13 (-54.16 USD)
연속 최대 손실:
-65.12 USD (2)
월별 성장률:
9.31%
연간 예측:
112.92%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
117.40 USD (8.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.11% (106.35 USD)
자본금별:
20.25% (111.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 45
EURUSD 36
AUDJPY 30
AUDCAD 26
USDJPY 25
AUDUSD 25
USDCAD 23
CADJPY 20
GBPJPY 18
EURGBP 18
EURJPY 16
USDCHF 9
XAUUSD 9
AUDNZD 7
NZDJPY 6
EURAUD 5
EURCAD 3
GBPNZD 3
GBPCAD 2
GBPAUD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 151
EURUSD 135
AUDJPY 20
AUDCAD 28
USDJPY 46
AUDUSD 38
USDCAD 28
CADJPY 1
GBPJPY -8
EURGBP 28
EURJPY -23
USDCHF 64
XAUUSD 39
AUDNZD 1
NZDJPY -10
EURAUD 43
EURCAD -2
GBPNZD 17
GBPCAD -2
GBPAUD 8
CHFJPY 11
NZDCHF -1
NZDCAD 15
EURCHF 4
GBPCHF -3
NZDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 528
EURUSD -544
AUDJPY 2.5K
AUDCAD -559
USDJPY 1.4K
AUDUSD 802
USDCAD 228
CADJPY 986
GBPJPY -1.2K
EURGBP 1.4K
EURJPY -580
USDCHF 948
XAUUSD 3.9K
AUDNZD 171
NZDJPY 1K
EURAUD 1.6K
EURCAD -300
GBPNZD 1.3K
GBPCAD -269
GBPAUD 790
CHFJPY 833
NZDCHF -115
NZDCAD 403
EURCHF 95
GBPCHF -270
NZDUSD 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +65.00 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +33.19 USD
연속 최대 손실: -54.16 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-Live29"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Moderada

Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.

Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.

📢 Sinais disponíveis no Telegram!
Estamos compartilhando todas as entradas prontas diretamente em nosso canal do Telegram.

👉🏻 Grupo Whatsapp  👈🏻

Corretora Recomendada 

 Ic Trading
 XM Global

리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
RRTrader
월별 30 USD
105%
0
0
USD
625
USD
38
0%
335
54%
35%
1.67
1.87
USD
20%
1:500
