Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento

Sinais Forex Brasil

Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 71%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
324
Прибыльных трейдов:
173 (53.39%)
Убыточных трейдов:
151 (46.60%)
Лучший трейд:
65.00 USD
Худший трейд:
-44.05 USD
Общая прибыль:
1 388.56 USD (44 061 pips)
Общий убыток:
-889.30 USD (30 309 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (33.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
192.02 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
34.92%
Макс. загрузка депозита:
25.34%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
136 (41.98%)
Коротких трейдов:
188 (58.02%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
8.03 USD
Средний убыток:
-5.89 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-54.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.12 USD (2)
Прирост в месяц:
27.16%
Годовой прогноз:
329.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
117.40 USD (8.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.11% (106.35 USD)
По эквити:
20.25% (111.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 41
EURUSD 33
AUDJPY 29
AUDCAD 26
AUDUSD 25
USDJPY 24
USDCAD 22
CADJPY 20
GBPJPY 18
EURGBP 17
EURJPY 16
USDCHF 9
XAUUSD 9
AUDNZD 7
NZDJPY 6
EURAUD 5
EURCAD 3
GBPNZD 3
GBPCAD 2
GBPAUD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 58
EURUSD 83
AUDJPY 20
AUDCAD 28
AUDUSD 38
USDJPY 46
USDCAD 28
CADJPY 1
GBPJPY -8
EURGBP 47
EURJPY -23
USDCHF 64
XAUUSD 39
AUDNZD 1
NZDJPY -10
EURAUD 43
EURCAD -2
GBPNZD 17
GBPCAD -2
GBPAUD 8
CHFJPY 11
NZDCHF -1
NZDCAD 15
EURCHF 4
GBPCHF -3
NZDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -446
EURUSD -1K
AUDJPY 2.5K
AUDCAD -559
AUDUSD 802
USDJPY 1.4K
USDCAD 236
CADJPY 986
GBPJPY -1.2K
EURGBP 1.6K
EURJPY -580
USDCHF 948
XAUUSD 3.9K
AUDNZD 171
NZDJPY 1K
EURAUD 1.6K
EURCAD -300
GBPNZD 1.3K
GBPCAD -269
GBPAUD 790
CHFJPY 833
NZDCHF -115
NZDCAD 403
EURCHF 95
GBPCHF -270
NZDUSD 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.00 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +33.19 USD
Макс. убыток в серии: -54.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-Live29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Moderada

Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.

Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.

📢 Sinais disponíveis no Telegram!
Estamos compartilhando todas as entradas prontas diretamente em nosso canal do Telegram.

👉🏻 Canal Telegram  👈🏻

Corretora Recomendada 

 Ic Trading
 XM Global

Нет отзывов
2025.12.10 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 08:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 13:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 13:54
Share of trading days is too low
2025.05.01 13:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.30 20:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 20:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 20:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.30 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 20:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
