Всего трейдов:
324
Прибыльных трейдов:
173 (53.39%)
Убыточных трейдов:
151 (46.60%)
Лучший трейд:
65.00 USD
Худший трейд:
-44.05 USD
Общая прибыль:
1 388.56 USD (44 061 pips)
Общий убыток:
-889.30 USD (30 309 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (33.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
192.02 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
34.92%
Макс. загрузка депозита:
25.34%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
136 (41.98%)
Коротких трейдов:
188 (58.02%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
8.03 USD
Средний убыток:
-5.89 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-54.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.12 USD (2)
Прирост в месяц:
27.16%
Годовой прогноз:
329.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
117.40 USD (8.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.11% (106.35 USD)
По эквити:
20.25% (111.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|41
|EURUSD
|33
|AUDJPY
|29
|AUDCAD
|26
|AUDUSD
|25
|USDJPY
|24
|USDCAD
|22
|CADJPY
|20
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|17
|EURJPY
|16
|USDCHF
|9
|XAUUSD
|9
|AUDNZD
|7
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|5
|EURCAD
|3
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|83
|AUDJPY
|20
|AUDCAD
|28
|AUDUSD
|38
|USDJPY
|46
|USDCAD
|28
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|-8
|EURGBP
|47
|EURJPY
|-23
|USDCHF
|64
|XAUUSD
|39
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|-10
|EURAUD
|43
|EURCAD
|-2
|GBPNZD
|17
|GBPCAD
|-2
|GBPAUD
|8
|CHFJPY
|11
|NZDCHF
|-1
|NZDCAD
|15
|EURCHF
|4
|GBPCHF
|-3
|NZDUSD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-446
|EURUSD
|-1K
|AUDJPY
|2.5K
|AUDCAD
|-559
|AUDUSD
|802
|USDJPY
|1.4K
|USDCAD
|236
|CADJPY
|986
|GBPJPY
|-1.2K
|EURGBP
|1.6K
|EURJPY
|-580
|USDCHF
|948
|XAUUSD
|3.9K
|AUDNZD
|171
|NZDJPY
|1K
|EURAUD
|1.6K
|EURCAD
|-300
|GBPNZD
|1.3K
|GBPCAD
|-269
|GBPAUD
|790
|CHFJPY
|833
|NZDCHF
|-115
|NZDCAD
|403
|EURCHF
|95
|GBPCHF
|-270
|NZDUSD
|14
Лучший трейд: +65.00 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +33.19 USD
Макс. убыток в серии: -54.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-Live29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Moderada
Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.
❌ Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.
📢 Sinais disponíveis no Telegram!
Estamos compartilhando todas as entradas prontas diretamente em nosso canal do Telegram.
👉🏻 Canal Telegram 👈🏻
XM Global
Нет отзывов
