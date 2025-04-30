- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|20
|AUDCAD
|20
|EURUSD
|20
|CADJPY
|19
|AUDJPY
|15
|GBPJPY
|14
|EURGBP
|13
|USDJPY
|12
|AUDUSD
|12
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|EURJPY
|5
|NZDJPY
|4
|EURCAD
|3
|EURAUD
|3
|GBPCAD
|2
|XAUUSD
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|12
|AUDCAD
|38
|EURUSD
|3
|CADJPY
|10
|AUDJPY
|-6
|GBPJPY
|22
|EURGBP
|51
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|45
|USDCHF
|15
|USDCAD
|13
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|-9
|NZDJPY
|11
|EURCAD
|-2
|EURAUD
|46
|GBPCAD
|-2
|XAUUSD
|-1
|GBPAUD
|2
|NZDCHF
|-1
|NZDCAD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-899
|AUDCAD
|-114
|EURUSD
|-1.5K
|CADJPY
|1.6K
|AUDJPY
|2.2K
|GBPJPY
|941
|EURGBP
|1.5K
|USDJPY
|1.7K
|AUDUSD
|1.2K
|USDCHF
|182
|USDCAD
|844
|AUDNZD
|170
|EURJPY
|-119
|NZDJPY
|1.6K
|EURCAD
|-300
|EURAUD
|2.1K
|GBPCAD
|-269
|XAUUSD
|-144
|GBPAUD
|303
|NZDCHF
|-115
|NZDCAD
|403
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Conservadora
Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.
❌ Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.
📌 Conheça nosso Canal no Telegram e Whatsapp www.sinaisforexbrasil.com/copytrading
⚠️ Gostaria de Suporte para passar em Mesas Proprietarias ou até mesmo Aprender nosso Operacional?
💬 Me chama no Whatsapp [Falar comigo no Whatsapp]
