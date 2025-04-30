SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sinais Forex Brasil
Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento

Sinais Forex Brasil

Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
109 (58.60%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (41.40%)
En iyi işlem:
58.80 USD
En kötü işlem:
-44.05 USD
Brüt kâr:
729.19 USD (27 710 pips)
Brüt zarar:
-415.09 USD (16 379 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (33.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.64 USD (11)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
31.89%
Maks. mevduat yükü:
10.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.68
Alış işlemleri:
75 (40.32%)
Satış işlemleri:
111 (59.68%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
6.69 USD
Ortalama zarar:
-5.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-54.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.16 USD (13)
Aylık büyüme:
1.94%
Yıllık tahmin:
22.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
117.40 USD (8.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.56% (117.40 USD)
Varlığa göre:
4.77% (50.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 20
AUDCAD 20
EURUSD 20
CADJPY 19
AUDJPY 15
GBPJPY 14
EURGBP 13
USDJPY 12
AUDUSD 12
USDCHF 7
USDCAD 7
AUDNZD 6
EURJPY 5
NZDJPY 4
EURCAD 3
EURAUD 3
GBPCAD 2
XAUUSD 1
GBPAUD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 12
AUDCAD 38
EURUSD 3
CADJPY 10
AUDJPY -6
GBPJPY 22
EURGBP 51
USDJPY 54
AUDUSD 45
USDCHF 15
USDCAD 13
AUDNZD 1
EURJPY -9
NZDJPY 11
EURCAD -2
EURAUD 46
GBPCAD -2
XAUUSD -1
GBPAUD 2
NZDCHF -1
NZDCAD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -899
AUDCAD -114
EURUSD -1.5K
CADJPY 1.6K
AUDJPY 2.2K
GBPJPY 941
EURGBP 1.5K
USDJPY 1.7K
AUDUSD 1.2K
USDCHF 182
USDCAD 844
AUDNZD 170
EURJPY -119
NZDJPY 1.6K
EURCAD -300
EURAUD 2.1K
GBPCAD -269
XAUUSD -144
GBPAUD 303
NZDCHF -115
NZDCAD 403
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.80 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +33.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Conservadora

Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.

Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.

📌 Conheça nosso Canal no Telegram e Whatsapp www.sinaisforexbrasil.com/copytrading

⚠️ Gostaria de Suporte para passar em Mesas Proprietarias ou até mesmo Aprender nosso Operacional?
💬 Me chama no Whatsapp [Falar comigo no Whatsapp]

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sinais Forex Brasil
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
1K
USD
22
0%
186
58%
32%
1.75
1.69
USD
10%
1:500
