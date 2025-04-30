- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|44
|EURUSD
|36
|AUDJPY
|29
|AUDCAD
|26
|AUDUSD
|25
|USDJPY
|24
|USDCAD
|22
|CADJPY
|20
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|17
|EURJPY
|16
|USDCHF
|9
|XAUUSD
|9
|AUDNZD
|7
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|5
|EURCAD
|3
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|2
|GBPAUD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|119
|EURUSD
|135
|AUDJPY
|20
|AUDCAD
|28
|AUDUSD
|38
|USDJPY
|46
|USDCAD
|28
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|-8
|EURGBP
|47
|EURJPY
|-23
|USDCHF
|64
|XAUUSD
|39
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|-10
|EURAUD
|43
|EURCAD
|-2
|GBPNZD
|17
|GBPCAD
|-2
|GBPAUD
|8
|CHFJPY
|11
|NZDCHF
|-1
|NZDCAD
|15
|EURCHF
|4
|GBPCHF
|-3
|NZDUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|192
|EURUSD
|-544
|AUDJPY
|2.5K
|AUDCAD
|-559
|AUDUSD
|802
|USDJPY
|1.4K
|USDCAD
|236
|CADJPY
|986
|GBPJPY
|-1.2K
|EURGBP
|1.6K
|EURJPY
|-580
|USDCHF
|948
|XAUUSD
|3.9K
|AUDNZD
|171
|NZDJPY
|1K
|EURAUD
|1.6K
|EURCAD
|-300
|GBPNZD
|1.3K
|GBPCAD
|-269
|GBPAUD
|790
|CHFJPY
|833
|NZDCHF
|-115
|NZDCAD
|403
|EURCHF
|95
|GBPCHF
|-270
|NZDUSD
|14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-Live29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
