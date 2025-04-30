SignaleKategorien
Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento

Sinais Forex Brasil

Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 101%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
330
Gewinntrades:
178 (53.93%)
Verlusttrades:
152 (46.06%)
Bester Trade:
65.00 USD
Schlechtester Trade:
-44.05 USD
Bruttoprofit:
1 515.88 USD (45 322 pips)
Bruttoverlust:
-903.49 USD (30 432 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (33.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
192.02 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
34.92%
Max deposit load:
27.18%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
5.22
Long-Positionen:
136 (41.21%)
Short-Positionen:
194 (58.79%)
Profit-Faktor:
1.68
Mathematische Gewinnerwartung:
1.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-54.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.12 USD (2)
Wachstum pro Monat :
48.81%
Jahresprognose:
592.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
117.40 USD (8.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.11% (106.35 USD)
Kapital:
20.25% (111.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 44
EURUSD 36
AUDJPY 29
AUDCAD 26
AUDUSD 25
USDJPY 24
USDCAD 22
CADJPY 20
GBPJPY 18
EURGBP 17
EURJPY 16
USDCHF 9
XAUUSD 9
AUDNZD 7
NZDJPY 6
EURAUD 5
EURCAD 3
GBPNZD 3
GBPCAD 2
GBPAUD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 119
EURUSD 135
AUDJPY 20
AUDCAD 28
AUDUSD 38
USDJPY 46
USDCAD 28
CADJPY 1
GBPJPY -8
EURGBP 47
EURJPY -23
USDCHF 64
XAUUSD 39
AUDNZD 1
NZDJPY -10
EURAUD 43
EURCAD -2
GBPNZD 17
GBPCAD -2
GBPAUD 8
CHFJPY 11
NZDCHF -1
NZDCAD 15
EURCHF 4
GBPCHF -3
NZDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 192
EURUSD -544
AUDJPY 2.5K
AUDCAD -559
AUDUSD 802
USDJPY 1.4K
USDCAD 236
CADJPY 986
GBPJPY -1.2K
EURGBP 1.6K
EURJPY -580
USDCHF 948
XAUUSD 3.9K
AUDNZD 171
NZDJPY 1K
EURAUD 1.6K
EURCAD -300
GBPNZD 1.3K
GBPCAD -269
GBPAUD 790
CHFJPY 833
NZDCHF -115
NZDCAD 403
EURCHF 95
GBPCHF -270
NZDUSD 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +65.00 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-Live29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Moderada

Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.

Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.

📢 Sinais disponíveis no Telegram!
Estamos compartilhando todas as entradas prontas diretamente em nosso canal do Telegram.

👉🏻 Canal Telegram  👈🏻

Corretora Recomendada 

 Ic Trading
 XM Global

Keine Bewertungen
2025.12.10 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 08:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 13:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 13:54
Share of trading days is too low
2025.05.01 13:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.30 20:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 20:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 20:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.30 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 20:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
