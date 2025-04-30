SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sinais Forex Brasil
Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento

Sinais Forex Brasil

Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
185
Bénéfice trades:
108 (58.37%)
Perte trades:
77 (41.62%)
Meilleure transaction:
58.80 USD
Pire transaction:
-44.05 USD
Bénéfice brut:
722.42 USD (27 610 pips)
Perte brute:
-415.09 USD (16 379 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (33.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
110.64 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
31.89%
Charge de dépôt maximale:
10.13%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.62
Longs trades:
75 (40.54%)
Courts trades:
110 (59.46%)
Facteur de profit:
1.74
Rendement attendu:
1.66 USD
Bénéfice moyen:
6.69 USD
Perte moyenne:
-5.39 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-54.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-54.16 USD (13)
Croissance mensuelle:
1.11%
Prévision annuelle:
10.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
117.40 USD (8.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.56% (117.40 USD)
Par fonds propres:
4.77% (50.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 20
AUDCAD 20
EURUSD 20
CADJPY 19
AUDJPY 15
GBPJPY 14
USDJPY 12
AUDUSD 12
EURGBP 12
USDCHF 7
USDCAD 7
AUDNZD 6
EURJPY 5
NZDJPY 4
EURCAD 3
EURAUD 3
GBPCAD 2
XAUUSD 1
GBPAUD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 12
AUDCAD 38
EURUSD 3
CADJPY 10
AUDJPY -6
GBPJPY 22
USDJPY 54
AUDUSD 45
EURGBP 44
USDCHF 15
USDCAD 13
AUDNZD 1
EURJPY -9
NZDJPY 11
EURCAD -2
EURAUD 46
GBPCAD -2
XAUUSD -1
GBPAUD 2
NZDCHF -1
NZDCAD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -899
AUDCAD -114
EURUSD -1.5K
CADJPY 1.6K
AUDJPY 2.2K
GBPJPY 941
USDJPY 1.7K
AUDUSD 1.2K
EURGBP 1.4K
USDCHF 182
USDCAD 844
AUDNZD 170
EURJPY -119
NZDJPY 1.6K
EURCAD -300
EURAUD 2.1K
GBPCAD -269
XAUUSD -144
GBPAUD 303
NZDCHF -115
NZDCAD 403
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.80 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +33.19 USD
Perte consécutive maximale: -54.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Conservadora

Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.

Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.

📌 Conheça nosso Canal no Telegram e Whatsapp www.sinaisforexbrasil.com/copytrading

⚠️ Gostaria de Suporte para passar em Mesas Proprietarias ou até mesmo Aprender nosso Operacional?
💬 Me chama no Whatsapp [Falar comigo no Whatsapp]

Aucun avis
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 08:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 13:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 13:54
Share of trading days is too low
2025.05.01 13:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.30 20:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 20:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 20:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.30 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 20:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sinais Forex Brasil
30 USD par mois
30%
0
0
USD
1K
USD
22
0%
185
58%
32%
1.74
1.66
USD
10%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.