Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento

Sinais Forex Brasil

Rodrigo Rodrigues Barros Do Nascimento
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 31%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
109 (58.60%)
Loss Trade:
77 (41.40%)
Best Trade:
58.80 USD
Worst Trade:
-44.05 USD
Profitto lordo:
729.19 USD (27 710 pips)
Perdita lorda:
-415.09 USD (16 379 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (33.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.64 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
31.89%
Massimo carico di deposito:
10.13%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
75 (40.32%)
Short Trade:
111 (59.68%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
6.69 USD
Perdita media:
-5.39 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-54.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.16 USD (13)
Crescita mensile:
1.94%
Previsione annuale:
22.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
117.40 USD (8.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.56% (117.40 USD)
Per equità:
4.77% (50.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 20
AUDCAD 20
EURUSD 20
CADJPY 19
AUDJPY 15
GBPJPY 14
EURGBP 13
USDJPY 12
AUDUSD 12
USDCHF 7
USDCAD 7
AUDNZD 6
EURJPY 5
NZDJPY 4
EURCAD 3
EURAUD 3
GBPCAD 2
XAUUSD 1
GBPAUD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 12
AUDCAD 38
EURUSD 3
CADJPY 10
AUDJPY -6
GBPJPY 22
EURGBP 51
USDJPY 54
AUDUSD 45
USDCHF 15
USDCAD 13
AUDNZD 1
EURJPY -9
NZDJPY 11
EURCAD -2
EURAUD 46
GBPCAD -2
XAUUSD -1
GBPAUD 2
NZDCHF -1
NZDCAD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -899
AUDCAD -114
EURUSD -1.5K
CADJPY 1.6K
AUDJPY 2.2K
GBPJPY 941
EURGBP 1.5K
USDJPY 1.7K
AUDUSD 1.2K
USDCHF 182
USDCAD 844
AUDNZD 170
EURJPY -119
NZDJPY 1.6K
EURCAD -300
EURAUD 2.1K
GBPCAD -269
XAUUSD -144
GBPAUD 303
NZDCHF -115
NZDCAD 403
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.80 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +33.19 USD
Massima perdita consecutiva: -54.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🚀 Operações 100% Manuais | Estratégia Conservadora

Negociamos com foco em segurança e consistência: todas as entradas são feitas manualmente, sempre com Take Profit 🎯 e Stop Loss 🛡️ bem definidos.

Sem Martingale. Sem Grid. Sem robôs perigosos.

📌 Conheça nosso Canal no Telegram e Whatsapp www.sinaisforexbrasil.com/copytrading

⚠️ Gostaria de Suporte para passar em Mesas Proprietarias ou até mesmo Aprender nosso Operacional?
💬 Me chama no Whatsapp [Falar comigo no Whatsapp]

