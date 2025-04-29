シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FHen3939
John Kusuma

FHen3939

John Kusuma
レビュー0件
41週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -20%
FBS-Real-6
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 199
利益トレード:
3 359 (64.60%)
損失トレード:
1 840 (35.39%)
ベストトレード:
28 152.01 USD
最悪のトレード:
-60 221.82 USD
総利益:
267 727.92 USD (896 237 pips)
総損失:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
最大連続の勝ち:
26 (3 001.80 USD)
最大連続利益:
28 277.27 USD (9)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
14.76%
最大入金額:
7.61%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.55
長いトレード:
2 320 (44.62%)
短いトレード:
2 879 (55.38%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
9.19 USD
平均利益:
79.70 USD
平均損失:
-119.53 USD
最大連続の負け:
34 (-4 986.38 USD)
最大連続損失:
-60 221.82 USD (1)
月間成長:
0.48%
年間予想:
6.37%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
78 881.61 USD
最大の:
86 272.11 USD (41.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.42% (86 272.11 USD)
エクイティによる:
22.61% (60 651.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 5187
archived 11
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 93K
archived -45K
USDJPY 9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -25K
archived 0
USDJPY 337
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28 152.01 USD
最悪のトレード: -60 222 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 001.80 USD
最大連続損失: -4 986.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
Exness-Real2
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
172 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
1
レビューなし
2026.01.18 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 02:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 02:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FHen3939
30 USD/月
-20%
0
0
USD
500K
USD
41
99%
5 199
64%
15%
1.21
9.19
USD
41%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください