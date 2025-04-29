- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 199
利益トレード:
3 359 (64.60%)
損失トレード:
1 840 (35.39%)
ベストトレード:
28 152.01 USD
最悪のトレード:
-60 221.82 USD
総利益:
267 727.92 USD (896 237 pips)
総損失:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
最大連続の勝ち:
26 (3 001.80 USD)
最大連続利益:
28 277.27 USD (9)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
14.76%
最大入金額:
7.61%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.55
長いトレード:
2 320 (44.62%)
短いトレード:
2 879 (55.38%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
9.19 USD
平均利益:
79.70 USD
平均損失:
-119.53 USD
最大連続の負け:
34 (-4 986.38 USD)
最大連続損失:
-60 221.82 USD (1)
月間成長:
0.48%
年間予想:
6.37%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
78 881.61 USD
最大の:
86 272.11 USD (41.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.42% (86 272.11 USD)
エクイティによる:
22.61% (60 651.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5187
|archived
|11
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|93K
|archived
|-45K
|USDJPY
|9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-25K
|archived
|0
|USDJPY
|337
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28 152.01 USD
最悪のトレード: -60 222 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 001.80 USD
最大連続損失: -4 986.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
172 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-20%
0
0
USD
USD
500K
USD
USD
41
99%
5 199
64%
15%
1.21
9.19
USD
USD
41%
1:500