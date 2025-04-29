SignauxSections
John Kusuma

FHen3939

John Kusuma
0 avis
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -20%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 199
Bénéfice trades:
3 359 (64.60%)
Perte trades:
1 840 (35.39%)
Meilleure transaction:
28 152.01 USD
Pire transaction:
-60 221.82 USD
Bénéfice brut:
267 727.92 USD (896 237 pips)
Perte brute:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (3 001.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
28 277.27 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
14.76%
Charge de dépôt maximale:
7.61%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
2 320 (44.62%)
Courts trades:
2 879 (55.38%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
9.19 USD
Bénéfice moyen:
79.70 USD
Perte moyenne:
-119.53 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-4 986.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-60 221.82 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.48%
Prévision annuelle:
6.37%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
78 881.61 USD
Maximal:
86 272.11 USD (41.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.42% (86 272.11 USD)
Par fonds propres:
22.61% (60 651.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 5187
archived 11
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 93K
archived -45K
USDJPY 9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -25K
archived 0
USDJPY 337
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28 152.01 USD
Pire transaction: -60 222 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3 001.80 USD
Perte consécutive maximale: -4 986.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
Exness-Real2
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
172 plus...
1
Aucun avis
2026.01.18 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 02:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 02:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.