Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeWise-LiveUS 0.00 × 1 OctaFX-Real8 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 FXCM-USDDemo02 0.00 × 2 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 Axi-US09-Live 0.00 × 1 Exness-Real28 0.00 × 2 FXCM-USDReal08 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 1 Axi-US07-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 ICMCapitalUK-Real 0.00 × 20 Exness-Real2 0.00 × 1 AxiTrader-US09-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 3 Axi-US05-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 IronFXBM-Real1 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 InstaForex-USA2.com 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2