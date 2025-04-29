- Büyüme
İşlemler:
5 199
Kârla kapanan işlemler:
3 359 (64.60%)
Zararla kapanan işlemler:
1 840 (35.39%)
En iyi işlem:
28 152.01 USD
En kötü işlem:
-60 221.82 USD
Brüt kâr:
267 727.92 USD (896 237 pips)
Brüt zarar:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (3 001.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28 277.27 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
14.76%
Maks. mevduat yükü:
7.61%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
2 320 (44.62%)
Satış işlemleri:
2 879 (55.38%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
9.19 USD
Ortalama kâr:
79.70 USD
Ortalama zarar:
-119.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-4 986.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60 221.82 USD (1)
Aylık büyüme:
0.48%
Yıllık tahmin:
6.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78 881.61 USD
Maksimum:
86 272.11 USD (41.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.42% (86 272.11 USD)
Varlığa göre:
22.61% (60 651.13 USD)
