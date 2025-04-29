- Crescimento
Negociações:
5 199
Negociações com lucro:
3 359 (64.60%)
Negociações com perda:
1 840 (35.39%)
Melhor negociação:
28 152.01 USD
Pior negociação:
-60 221.82 USD
Lucro bruto:
267 727.92 USD (896 237 pips)
Perda bruta:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (3 001.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28 277.27 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
14.76%
Depósito máximo carregado:
7.61%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.55
Negociações longas:
2 320 (44.62%)
Negociações curtas:
2 879 (55.38%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
9.19 USD
Lucro médio:
79.70 USD
Perda média:
-119.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
34 (-4 986.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60 221.82 USD (1)
Crescimento mensal:
0.48%
Previsão anual:
6.37%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
78 881.61 USD
Máximo:
86 272.11 USD (41.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.42% (86 272.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.61% (60 651.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5187
|archived
|11
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|93K
|archived
|-45K
|USDJPY
|9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-25K
|archived
|0
|USDJPY
|337
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
1
Sem comentários
