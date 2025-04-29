SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FHen3939
John Kusuma

FHen3939

John Kusuma
0 comentários
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -20%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 199
Negociações com lucro:
3 359 (64.60%)
Negociações com perda:
1 840 (35.39%)
Melhor negociação:
28 152.01 USD
Pior negociação:
-60 221.82 USD
Lucro bruto:
267 727.92 USD (896 237 pips)
Perda bruta:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (3 001.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28 277.27 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
14.76%
Depósito máximo carregado:
7.61%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.55
Negociações longas:
2 320 (44.62%)
Negociações curtas:
2 879 (55.38%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
9.19 USD
Lucro médio:
79.70 USD
Perda média:
-119.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
34 (-4 986.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60 221.82 USD (1)
Crescimento mensal:
0.48%
Previsão anual:
6.37%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
78 881.61 USD
Máximo:
86 272.11 USD (41.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.42% (86 272.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.61% (60 651.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 5187
archived 11
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 93K
archived -45K
USDJPY 9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -25K
archived 0
USDJPY 337
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28 152.01 USD
Pior negociação: -60 222 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3 001.80 USD
Máxima perda consecutiva: -4 986.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
Exness-Real2
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
172 mais ...
1
Sem comentários
2026.01.18 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 02:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 02:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.