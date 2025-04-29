СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FHen3939
John Kusuma

FHen3939

John Kusuma
0 отзывов
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -20%
FBS-Real-6
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 199
Прибыльных трейдов:
3 359 (64.60%)
Убыточных трейдов:
1 840 (35.39%)
Лучший трейд:
28 152.01 USD
Худший трейд:
-60 221.82 USD
Общая прибыль:
267 727.92 USD (896 237 pips)
Общий убыток:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (3 001.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
28 277.27 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
14.76%
Макс. загрузка депозита:
7.61%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
2 320 (44.62%)
Коротких трейдов:
2 879 (55.38%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
9.19 USD
Средняя прибыль:
79.70 USD
Средний убыток:
-119.53 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-4 986.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-60 221.82 USD (1)
Прирост в месяц:
0.48%
Годовой прогноз:
6.37%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78 881.61 USD
Максимальная:
86 272.11 USD (41.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.42% (86 272.11 USD)
По эквити:
22.61% (60 651.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5187
archived 11
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 93K
archived -45K
USDJPY 9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -25K
archived 0
USDJPY 337
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28 152.01 USD
Худший трейд: -60 222 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 001.80 USD
Макс. убыток в серии: -4 986.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
Exness-Real2
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
еще 172...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
1
Нет отзывов
2026.01.18 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 02:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 02:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FHen3939
30 USD в месяц
-20%
0
0
USD
500K
USD
41
99%
5 199
64%
15%
1.21
9.19
USD
41%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.