Всего трейдов:
5 199
Прибыльных трейдов:
3 359 (64.60%)
Убыточных трейдов:
1 840 (35.39%)
Лучший трейд:
28 152.01 USD
Худший трейд:
-60 221.82 USD
Общая прибыль:
267 727.92 USD (896 237 pips)
Общий убыток:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (3 001.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
28 277.27 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
14.76%
Макс. загрузка депозита:
7.61%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.55
Длинных трейдов:
2 320 (44.62%)
Коротких трейдов:
2 879 (55.38%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
9.19 USD
Средняя прибыль:
79.70 USD
Средний убыток:
-119.53 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-4 986.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-60 221.82 USD (1)
Прирост в месяц:
0.48%
Годовой прогноз:
6.37%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78 881.61 USD
Максимальная:
86 272.11 USD (41.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.42% (86 272.11 USD)
По эквити:
22.61% (60 651.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5187
|archived
|11
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|93K
|archived
|-45K
|USDJPY
|9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-25K
|archived
|0
|USDJPY
|337
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +28 152.01 USD
Худший трейд: -60 222 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 001.80 USD
Макс. убыток в серии: -4 986.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
1
Нет отзывов
