Total de Trades:
5 199
Transacciones Rentables:
3 359 (64.60%)
Transacciones Irrentables:
1 840 (35.39%)
Mejor transacción:
28 152.01 USD
Peor transacción:
-60 221.82 USD
Beneficio Bruto:
267 727.92 USD (896 237 pips)
Pérdidas Brutas:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (3 001.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28 277.27 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
14.76%
Carga máxima del depósito:
7.61%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.55
Transacciones Largas:
2 320 (44.62%)
Transacciones Cortas:
2 879 (55.38%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
9.19 USD
Beneficio medio:
79.70 USD
Pérdidas medias:
-119.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
34 (-4 986.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60 221.82 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.48%
Pronóstico anual:
6.37%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
78 881.61 USD
Máxima:
86 272.11 USD (41.60%)
Reducción relativa:
De balance:
41.42% (86 272.11 USD)
De fondos:
22.61% (60 651.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5187
|archived
|11
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|93K
|archived
|-45K
|USDJPY
|9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-25K
|archived
|0
|USDJPY
|337
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +28 152.01 USD
Peor transacción: -60 222 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3 001.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 986.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
otros 172...
1
No hay comentarios
