John Kusuma

FHen3939

John Kusuma
0 comentarios
41 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -20%
FBS-Real-6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 199
Transacciones Rentables:
3 359 (64.60%)
Transacciones Irrentables:
1 840 (35.39%)
Mejor transacción:
28 152.01 USD
Peor transacción:
-60 221.82 USD
Beneficio Bruto:
267 727.92 USD (896 237 pips)
Pérdidas Brutas:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (3 001.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28 277.27 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
14.76%
Carga máxima del depósito:
7.61%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.55
Transacciones Largas:
2 320 (44.62%)
Transacciones Cortas:
2 879 (55.38%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
9.19 USD
Beneficio medio:
79.70 USD
Pérdidas medias:
-119.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
34 (-4 986.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60 221.82 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.48%
Pronóstico anual:
6.37%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
78 881.61 USD
Máxima:
86 272.11 USD (41.60%)
Reducción relativa:
De balance:
41.42% (86 272.11 USD)
De fondos:
22.61% (60 651.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 5187
archived 11
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 93K
archived -45K
USDJPY 9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -25K
archived 0
USDJPY 337
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28 152.01 USD
Peor transacción: -60 222 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3 001.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 986.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

1
No hay comentarios
2026.01.18 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 02:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 02:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FHen3939
30 USD al mes
-20%
0
0
USD
500K
USD
41
99%
5 199
64%
15%
1.21
9.19
USD
41%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.