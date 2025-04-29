- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 199
Profit Trade:
3 359 (64.60%)
Loss Trade:
1 840 (35.39%)
Best Trade:
28 152.01 USD
Worst Trade:
-60 221.82 USD
Profitto lordo:
267 727.92 USD (896 237 pips)
Perdita lorda:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (3 001.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28 277.27 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
14.76%
Massimo carico di deposito:
7.61%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
2 320 (44.62%)
Short Trade:
2 879 (55.38%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
9.19 USD
Profitto medio:
79.70 USD
Perdita media:
-119.53 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-4 986.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60 221.82 USD (1)
Crescita mensile:
0.48%
Previsione annuale:
6.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78 881.61 USD
Massimale:
86 272.11 USD (41.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.42% (86 272.11 USD)
Per equità:
22.61% (60 651.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5187
|archived
|11
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|93K
|archived
|-45K
|USDJPY
|9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-25K
|archived
|0
|USDJPY
|337
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28 152.01 USD
Worst Trade: -60 222 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 001.80 USD
Massima perdita consecutiva: -4 986.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
172 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-20%
0
0
USD
USD
500K
USD
USD
41
99%
5 199
64%
15%
1.21
9.19
USD
USD
41%
1:500