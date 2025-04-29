- 成长
交易:
5 199
盈利交易:
3 359 (64.60%)
亏损交易:
1 840 (35.39%)
最好交易:
28 152.01 USD
最差交易:
-60 221.82 USD
毛利:
267 727.92 USD (896 237 pips)
毛利亏损:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
最大连续赢利:
26 (3 001.80 USD)
最大连续盈利:
28 277.27 USD (9)
夏普比率:
0.01
交易活动:
14.76%
最大入金加载:
7.61%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.55
长期交易:
2 320 (44.62%)
短期交易:
2 879 (55.38%)
利润因子:
1.22
预期回报:
9.19 USD
平均利润:
79.70 USD
平均损失:
-119.53 USD
最大连续失误:
34 (-4 986.38 USD)
最大连续亏损:
-60 221.82 USD (1)
每月增长:
0.48%
年度预测:
6.37%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
78 881.61 USD
最大值:
86 272.11 USD (41.60%)
相对跌幅:
结余:
41.42% (86 272.11 USD)
净值:
22.61% (60 651.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5187
|archived
|11
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|93K
|archived
|-45K
|USDJPY
|9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-25K
|archived
|0
|USDJPY
|337
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +28 152.01 USD
最差交易: -60 222 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 001.80 USD
最大连续亏损: -4 986.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
1
没有评论
