John Kusuma

FHen3939

John Kusuma
0条评论
41
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -20%
FBS-Real-6
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 199
盈利交易:
3 359 (64.60%)
亏损交易:
1 840 (35.39%)
最好交易:
28 152.01 USD
最差交易:
-60 221.82 USD
毛利:
267 727.92 USD (896 237 pips)
毛利亏损:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
最大连续赢利:
26 (3 001.80 USD)
最大连续盈利:
28 277.27 USD (9)
夏普比率:
0.01
交易活动:
14.76%
最大入金加载:
7.61%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.55
长期交易:
2 320 (44.62%)
短期交易:
2 879 (55.38%)
利润因子:
1.22
预期回报:
9.19 USD
平均利润:
79.70 USD
平均损失:
-119.53 USD
最大连续失误:
34 (-4 986.38 USD)
最大连续亏损:
-60 221.82 USD (1)
每月增长:
0.48%
年度预测:
6.37%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
78 881.61 USD
最大值:
86 272.11 USD (41.60%)
相对跌幅:
结余:
41.42% (86 272.11 USD)
净值:
22.61% (60 651.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 5187
archived 11
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 93K
archived -45K
USDJPY 9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -25K
archived 0
USDJPY 337
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28 152.01 USD
最差交易: -60 222 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 001.80 USD
最大连续亏损: -4 986.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
Exness-Real2
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FHen3939
每月30 USD
-20%
0
0
USD
500K
USD
41
99%
5 199
64%
15%
1.21
9.19
USD
41%
1:500
