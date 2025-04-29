- 자본
- 축소
트레이드:
5 199
이익 거래:
3 359 (64.60%)
손실 거래:
1 840 (35.39%)
최고의 거래:
28 152.01 USD
최악의 거래:
-60 221.82 USD
총 수익:
267 727.92 USD (896 237 pips)
총 손실:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
연속 최대 이익:
26 (3 001.80 USD)
연속 최대 이익:
28 277.27 USD (9)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
14.76%
최대 입금량:
7.61%
최근 거래:
6 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
2 320 (44.62%)
숏(주식차입매도):
2 879 (55.38%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
9.19 USD
평균 이익:
79.70 USD
평균 손실:
-119.53 USD
연속 최대 손실:
34 (-4 986.38 USD)
연속 최대 손실:
-60 221.82 USD (1)
월별 성장률:
0.48%
연간 예측:
6.37%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
78 881.61 USD
최대한의:
86 272.11 USD (41.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.42% (86 272.11 USD)
자본금별:
22.61% (60 651.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5187
|archived
|11
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|93K
|archived
|-45K
|USDJPY
|9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-25K
|archived
|0
|USDJPY
|337
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28 152.01 USD
최악의 거래: -60 222 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3 001.80 USD
연속 최대 손실: -4 986.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
