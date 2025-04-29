시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / FHen3939
John Kusuma

FHen3939

John Kusuma
0 리뷰
41
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -20%
FBS-Real-6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 199
이익 거래:
3 359 (64.60%)
손실 거래:
1 840 (35.39%)
최고의 거래:
28 152.01 USD
최악의 거래:
-60 221.82 USD
총 수익:
267 727.92 USD (896 237 pips)
총 손실:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
연속 최대 이익:
26 (3 001.80 USD)
연속 최대 이익:
28 277.27 USD (9)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
14.76%
최대 입금량:
7.61%
최근 거래:
6 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
2 320 (44.62%)
숏(주식차입매도):
2 879 (55.38%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
9.19 USD
평균 이익:
79.70 USD
평균 손실:
-119.53 USD
연속 최대 손실:
34 (-4 986.38 USD)
연속 최대 손실:
-60 221.82 USD (1)
월별 성장률:
0.48%
연간 예측:
6.37%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
78 881.61 USD
최대한의:
86 272.11 USD (41.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.42% (86 272.11 USD)
자본금별:
22.61% (60 651.13 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 5187
archived 11
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 93K
archived -45K
USDJPY 9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -25K
archived 0
USDJPY 337
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +28 152.01 USD
최악의 거래: -60 222 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3 001.80 USD
연속 최대 손실: -4 986.38 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
Exness-Real2
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
1
리뷰 없음
2026.01.18 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.17 02:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 07:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 02:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.