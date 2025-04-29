- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5 199
Gewinntrades:
3 359 (64.60%)
Verlusttrades:
1 840 (35.39%)
Bester Trade:
28 152.01 USD
Schlechtester Trade:
-60 221.82 USD
Bruttoprofit:
267 727.92 USD (896 237 pips)
Bruttoverlust:
-219 937.43 USD (921 220 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (3 001.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28 277.27 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
14.76%
Max deposit load:
7.61%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.55
Long-Positionen:
2 320 (44.62%)
Short-Positionen:
2 879 (55.38%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
9.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
79.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-119.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
34 (-4 986.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60 221.82 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.48%
Jahresprognose:
6.37%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
78 881.61 USD
Maximaler:
86 272.11 USD (41.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.42% (86 272.11 USD)
Kapital:
22.61% (60 651.13 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5187
|archived
|11
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|93K
|archived
|-45K
|USDJPY
|9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-25K
|archived
|0
|USDJPY
|337
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28 152.01 USD
Schlechtester Trade: -60 222 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 001.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 986.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
noch 172 ...
1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-20%
0
0
USD
USD
500K
USD
USD
41
99%
5 199
64%
15%
1.21
9.19
USD
USD
41%
1:500