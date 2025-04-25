シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Range Breakout Low Risk USDJPY
Aroen Mughal

Range Breakout Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
レビュー0件
信頼性
82週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 19%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
287
利益トレード:
183 (63.76%)
損失トレード:
104 (36.24%)
ベストトレード:
11.91 EUR
最悪のトレード:
-47.95 EUR
総利益:
338.75 EUR (36 272 pips)
総損失:
-318.96 EUR (35 226 pips)
最大連続の勝ち:
16 (21.06 EUR)
最大連続利益:
28.44 EUR (8)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
10.87%
最大入金額:
7.62%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
167 (58.19%)
短いトレード:
120 (41.81%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.07 EUR
平均利益:
1.85 EUR
平均損失:
-3.07 EUR
最大連続の負け:
7 (-9.29 EUR)
最大連続損失:
-47.95 EUR (1)
月間成長:
-3.85%
年間予想:
-46.75%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.62 EUR
最大の:
47.95 EUR (35.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.58% (47.95 EUR)
エクイティによる:
4.64% (5.99 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 285
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 77
XAUUSD -54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 6K
XAUUSD -4.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.91 EUR
最悪のトレード: -48 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +21.06 EUR
最大連続損失: -9.29 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 9
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ThreeTrader-Live
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 12
RoboForex-ECN
0.88 × 8
AxioryAsia-02Live
0.90 × 10
RoboForex-ECN-3
0.91 × 434
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
Exness-Real17
1.90 × 10
ICMarketsSC-Live08
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live33
2.38 × 8
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.25 × 16
FBS-Real-3
3.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 117
36 より多く...
レビューなし
2025.12.25 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください