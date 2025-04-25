- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
287
利益トレード:
183 (63.76%)
損失トレード:
104 (36.24%)
ベストトレード:
11.91 EUR
最悪のトレード:
-47.95 EUR
総利益:
338.75 EUR (36 272 pips)
総損失:
-318.96 EUR (35 226 pips)
最大連続の勝ち:
16 (21.06 EUR)
最大連続利益:
28.44 EUR (8)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
10.87%
最大入金額:
7.62%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
167 (58.19%)
短いトレード:
120 (41.81%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.07 EUR
平均利益:
1.85 EUR
平均損失:
-3.07 EUR
最大連続の負け:
7 (-9.29 EUR)
最大連続損失:
-47.95 EUR (1)
月間成長:
-3.85%
年間予想:
-46.75%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.62 EUR
最大の:
47.95 EUR (35.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.58% (47.95 EUR)
エクイティによる:
4.64% (5.99 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|285
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|77
|XAUUSD
|-54
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|6K
|XAUUSD
|-4.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.91 EUR
最悪のトレード: -48 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +21.06 EUR
最大連続損失: -9.29 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.75 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.88 × 8
|
AxioryAsia-02Live
|0.90 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 434
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|1.82 × 11
|
Exness-Real17
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|1.93 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live33
|2.38 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.25 × 16
|
FBS-Real-3
|3.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 117
36 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
19%
0
0
USD
USD
125
EUR
EUR
82
99%
287
63%
11%
1.06
0.07
EUR
EUR
36%
1:500