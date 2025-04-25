SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Range Breakout Low Risk USDJPY
Aroen Mughal

Range Breakout Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 15%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
158 (63.96%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (36.03%)
En iyi işlem:
11.91 EUR
En kötü işlem:
-47.95 EUR
Brüt kâr:
295.74 EUR (32 265 pips)
Brüt zarar:
-281.04 EUR (31 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (21.06 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
28.44 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
8.85%
Maks. mevduat yükü:
7.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
144 (58.30%)
Satış işlemleri:
103 (41.70%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.06 EUR
Ortalama kâr:
1.87 EUR
Ortalama zarar:
-3.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-9.29 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-47.95 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.51%
Yıllık tahmin:
6.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.62 EUR
Maksimum:
47.95 EUR (35.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.58% (47.95 EUR)
Varlığa göre:
4.64% (5.99 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 245
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 71
XAUUSD -54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 5.3K
XAUUSD -4.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.91 EUR
En kötü işlem: -48 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.06 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.29 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 9
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 12
RoboForex-ECN
0.88 × 8
AxioryAsia-02Live
0.90 × 10
RoboForex-ECN-3
0.91 × 434
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
Exness-Real17
1.90 × 10
ICMarketsSC-Live08
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live33
2.38 × 8
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.25 × 16
FBS-Real-3
3.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 117
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
35 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.06.05 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Range Breakout Low Risk USDJPY
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
120
EUR
70
99%
247
63%
9%
1.05
0.06
EUR
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.