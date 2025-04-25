- Büyüme
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
158 (63.96%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (36.03%)
En iyi işlem:
11.91 EUR
En kötü işlem:
-47.95 EUR
Brüt kâr:
295.74 EUR (32 265 pips)
Brüt zarar:
-281.04 EUR (31 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (21.06 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
28.44 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
8.85%
Maks. mevduat yükü:
7.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
144 (58.30%)
Satış işlemleri:
103 (41.70%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.06 EUR
Ortalama kâr:
1.87 EUR
Ortalama zarar:
-3.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-9.29 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-47.95 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.51%
Yıllık tahmin:
6.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.62 EUR
Maksimum:
47.95 EUR (35.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.58% (47.95 EUR)
Varlığa göre:
4.64% (5.99 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|245
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|71
|XAUUSD
|-54
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|5.3K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.91 EUR
En kötü işlem: -48 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.06 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.29 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.75 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.88 × 8
|
AxioryAsia-02Live
|0.90 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 434
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|1.82 × 11
|
Exness-Real17
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|1.93 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live33
|2.38 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.25 × 16
|
FBS-Real-3
|3.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 117
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
İnceleme yok
