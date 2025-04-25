SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Range Breakout Low Risk USDJPY
Aroen Mughal

Range Breakout Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 comentários
Confiabilidade
82 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 19%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
183 (63.76%)
Negociações com perda:
104 (36.24%)
Melhor negociação:
11.91 EUR
Pior negociação:
-47.95 EUR
Lucro bruto:
338.75 EUR (36 272 pips)
Perda bruta:
-318.96 EUR (35 226 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (21.06 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
28.44 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
10.87%
Depósito máximo carregado:
7.62%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
167 (58.19%)
Negociações curtas:
120 (41.81%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.07 EUR
Lucro médio:
1.85 EUR
Perda média:
-3.07 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-9.29 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-47.95 EUR (1)
Crescimento mensal:
-3.85%
Previsão anual:
-46.75%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.62 EUR
Máximo:
47.95 EUR (35.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.58% (47.95 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.64% (5.99 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 285
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 77
XAUUSD -54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 6K
XAUUSD -4.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.91 EUR
Pior negociação: -48 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +21.06 EUR
Máxima perda consecutiva: -9.29 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 9
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ThreeTrader-Live
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 12
RoboForex-ECN
0.88 × 8
AxioryAsia-02Live
0.90 × 10
RoboForex-ECN-3
0.91 × 434
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
Exness-Real17
1.90 × 10
ICMarketsSC-Live08
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live33
2.38 × 8
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.25 × 16
FBS-Real-3
3.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 117
2025.12.25 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
