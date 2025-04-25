- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
183 (63.76%)
Negociações com perda:
104 (36.24%)
Melhor negociação:
11.91 EUR
Pior negociação:
-47.95 EUR
Lucro bruto:
338.75 EUR (36 272 pips)
Perda bruta:
-318.96 EUR (35 226 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (21.06 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
28.44 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
10.87%
Depósito máximo carregado:
7.62%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
167 (58.19%)
Negociações curtas:
120 (41.81%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.07 EUR
Lucro médio:
1.85 EUR
Perda média:
-3.07 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-9.29 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-47.95 EUR (1)
Crescimento mensal:
-3.85%
Previsão anual:
-46.75%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.62 EUR
Máximo:
47.95 EUR (35.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.58% (47.95 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.64% (5.99 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|285
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|77
|XAUUSD
|-54
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|6K
|XAUUSD
|-4.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.91 EUR
Pior negociação: -48 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +21.06 EUR
Máxima perda consecutiva: -9.29 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.75 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.88 × 8
|
AxioryAsia-02Live
|0.90 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 434
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|1.82 × 11
|
Exness-Real17
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|1.93 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live33
|2.38 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.25 × 16
|
FBS-Real-3
|3.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 117
36 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
125
EUR
EUR
82
99%
287
63%
11%
1.06
0.07
EUR
EUR
36%
1:500