SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Range Breakout Low Risk USDJPY
Aroen Mughal

Range Breakout Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
82 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 19%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
287
Gewinntrades:
183 (63.76%)
Verlusttrades:
104 (36.24%)
Bester Trade:
11.91 EUR
Schlechtester Trade:
-47.95 EUR
Bruttoprofit:
338.75 EUR (36 272 pips)
Bruttoverlust:
-318.96 EUR (35 226 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (21.06 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.44 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
10.87%
Max deposit load:
7.62%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.41
Long-Positionen:
167 (58.19%)
Short-Positionen:
120 (41.81%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.07 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.85 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.07 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-9.29 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47.95 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
-3.85%
Jahresprognose:
-46.75%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.62 EUR
Maximaler:
47.95 EUR (35.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.58% (47.95 EUR)
Kapital:
4.64% (5.99 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 285
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 77
XAUUSD -54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 6K
XAUUSD -4.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.91 EUR
Schlechtester Trade: -48 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.06 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.29 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 9
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ThreeTrader-Live
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 12
RoboForex-ECN
0.88 × 8
AxioryAsia-02Live
0.90 × 10
RoboForex-ECN-3
0.91 × 434
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
Exness-Real17
1.90 × 10
ICMarketsSC-Live08
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live33
2.38 × 8
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.25 × 16
FBS-Real-3
3.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 117
noch 36 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.