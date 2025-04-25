리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live11 0.00 × 4 Tickmill-Live10 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 9 VantageInternational-Live 18 0.00 × 3 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.50 × 2 ThreeTrader-Live 0.54 × 13 ICMarketsSC-Live19 0.75 × 12 RoboForex-ECN 0.88 × 8 AxioryAsia-02Live 0.90 × 10 RoboForex-ECN-3 0.91 × 434 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 ICMarketsSC-Live15 1.82 × 11 Exness-Real17 1.90 × 10 ICMarketsSC-Live08 1.93 × 14 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 Axi-US02-Live 2.18 × 22 ICMarketsSC-Live33 2.38 × 8 FusionMarkets-Demo 2.64 × 28 ICMarketsSC-Live04 2.76 × 41 Axi-US06-Live 3.25 × 16 FBS-Real-3 3.80 × 5 ICMarketsSC-Live23 4.04 × 117 36 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오