- 자본
- 축소
트레이드:
291
이익 거래:
184 (63.23%)
손실 거래:
107 (36.77%)
최고의 거래:
11.91 EUR
최악의 거래:
-47.95 EUR
총 수익:
339.42 EUR (36 318 pips)
총 손실:
-326.15 EUR (35 850 pips)
연속 최대 이익:
16 (21.06 EUR)
연속 최대 이익:
28.44 EUR (8)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
10.87%
최대 입금량:
7.62%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.28
롱(주식매수):
168 (57.73%)
숏(주식차입매도):
123 (42.27%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.05 EUR
평균 이익:
1.84 EUR
평균 손실:
-3.05 EUR
연속 최대 손실:
7 (-9.29 EUR)
연속 최대 손실:
-47.95 EUR (1)
월별 성장률:
-6.31%
연간 예측:
-76.56%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.62 EUR
최대한의:
47.95 EUR (35.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.58% (47.95 EUR)
자본금별:
4.64% (5.99 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|289
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|69
|XAUUSD
|-54
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|5.4K
|XAUUSD
|-4.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.91 EUR
최악의 거래: -48 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +21.06 EUR
연속 최대 손실: -9.29 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.75 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.88 × 8
|
AxioryAsia-02Live
|0.90 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 434
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|1.82 × 11
|
Exness-Real17
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|1.93 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live33
|2.38 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.25 × 16
|
FBS-Real-3
|3.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 117
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
13%
0
0
USD
USD
118
EUR
EUR
84
99%
291
63%
11%
1.04
0.05
EUR
EUR
36%
1:500