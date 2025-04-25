SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Range Breakout Low Risk USDJPY
Aroen Mughal

Range Breakout Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 comentarios
Fiabilidad
82 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 19%
RoboForex-ECN-3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
287
Transacciones Rentables:
183 (63.76%)
Transacciones Irrentables:
104 (36.24%)
Mejor transacción:
11.91 EUR
Peor transacción:
-47.95 EUR
Beneficio Bruto:
338.75 EUR (36 272 pips)
Pérdidas Brutas:
-318.96 EUR (35 226 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (21.06 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
28.44 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
10.87%
Carga máxima del depósito:
7.62%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.41
Transacciones Largas:
167 (58.19%)
Transacciones Cortas:
120 (41.81%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.07 EUR
Beneficio medio:
1.85 EUR
Pérdidas medias:
-3.07 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-9.29 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47.95 EUR (1)
Crecimiento al mes:
-3.85%
Pronóstico anual:
-46.75%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.62 EUR
Máxima:
47.95 EUR (35.96%)
Reducción relativa:
De balance:
35.58% (47.95 EUR)
De fondos:
4.64% (5.99 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 285
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 77
XAUUSD -54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 6K
XAUUSD -4.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.91 EUR
Peor transacción: -48 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +21.06 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -9.29 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 9
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ThreeTrader-Live
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 12
RoboForex-ECN
0.88 × 8
AxioryAsia-02Live
0.90 × 10
RoboForex-ECN-3
0.91 × 434
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
Exness-Real17
1.90 × 10
ICMarketsSC-Live08
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live33
2.38 × 8
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.25 × 16
FBS-Real-3
3.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 117
otros 36...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.25 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Range Breakout Low Risk USDJPY
30 USD al mes
19%
0
0
USD
125
EUR
82
99%
287
63%
11%
1.06
0.07
EUR
36%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.