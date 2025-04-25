SignauxSections
Aroen Mughal

Range Breakout Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 avis
Fiabilité
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 15%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
247
Bénéfice trades:
158 (63.96%)
Perte trades:
89 (36.03%)
Meilleure transaction:
11.91 EUR
Pire transaction:
-47.95 EUR
Bénéfice brut:
295.74 EUR (32 265 pips)
Perte brute:
-281.04 EUR (31 873 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (21.06 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
28.44 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
8.85%
Charge de dépôt maximale:
7.62%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.31
Longs trades:
144 (58.30%)
Courts trades:
103 (41.70%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.06 EUR
Bénéfice moyen:
1.87 EUR
Perte moyenne:
-3.16 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-9.29 EUR)
Perte consécutive maximale:
-47.95 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-3.35%
Prévision annuelle:
-40.68%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.62 EUR
Maximal:
47.95 EUR (35.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.58% (47.95 EUR)
Par fonds propres:
4.64% (5.99 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 245
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 71
XAUUSD -54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 5.3K
XAUUSD -4.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.91 EUR
Pire transaction: -48 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +21.06 EUR
Perte consécutive maximale: -9.29 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 9
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 12
RoboForex-ECN
0.88 × 8
AxioryAsia-02Live
0.90 × 10
RoboForex-ECN-3
0.91 × 434
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
Exness-Real17
1.90 × 10
ICMarketsSC-Live08
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live33
2.38 × 8
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.25 × 16
FBS-Real-3
3.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 117
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
35 plus...
Aucun avis
2025.06.05 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
