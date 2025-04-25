- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
158 (63.96%)
Loss Trade:
89 (36.03%)
Best Trade:
11.91 EUR
Worst Trade:
-47.95 EUR
Profitto lordo:
295.74 EUR (32 265 pips)
Perdita lorda:
-281.04 EUR (31 873 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (21.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
28.44 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
8.85%
Massimo carico di deposito:
7.62%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
144 (58.30%)
Short Trade:
103 (41.70%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.06 EUR
Profitto medio:
1.87 EUR
Perdita media:
-3.16 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-9.29 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-47.95 EUR (1)
Crescita mensile:
-3.35%
Previsione annuale:
-40.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.62 EUR
Massimale:
47.95 EUR (35.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.58% (47.95 EUR)
Per equità:
4.64% (5.99 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|245
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|71
|XAUUSD
|-54
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|5.3K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.91 EUR
Worst Trade: -48 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.29 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.75 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.88 × 8
|
AxioryAsia-02Live
|0.90 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 434
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|1.82 × 11
|
Exness-Real17
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|1.93 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live33
|2.38 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.25 × 16
|
FBS-Real-3
|3.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 117
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
35 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
120
EUR
EUR
70
99%
247
63%
9%
1.05
0.06
EUR
EUR
36%
1:500