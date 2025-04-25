SegnaliSezioni
Aroen Mughal

Range Breakout Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 recensioni
Affidabilità
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 15%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
158 (63.96%)
Loss Trade:
89 (36.03%)
Best Trade:
11.91 EUR
Worst Trade:
-47.95 EUR
Profitto lordo:
295.74 EUR (32 265 pips)
Perdita lorda:
-281.04 EUR (31 873 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (21.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
28.44 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
8.85%
Massimo carico di deposito:
7.62%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
144 (58.30%)
Short Trade:
103 (41.70%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.06 EUR
Profitto medio:
1.87 EUR
Perdita media:
-3.16 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-9.29 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-47.95 EUR (1)
Crescita mensile:
-3.35%
Previsione annuale:
-40.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.62 EUR
Massimale:
47.95 EUR (35.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.58% (47.95 EUR)
Per equità:
4.64% (5.99 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 245
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 71
XAUUSD -54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 5.3K
XAUUSD -4.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.91 EUR
Worst Trade: -48 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.29 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 9
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 12
RoboForex-ECN
0.88 × 8
AxioryAsia-02Live
0.90 × 10
RoboForex-ECN-3
0.91 × 434
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
Exness-Real17
1.90 × 10
ICMarketsSC-Live08
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live33
2.38 × 8
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.25 × 16
FBS-Real-3
3.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 117
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
Non ci sono recensioni
2025.06.05 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.