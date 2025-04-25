- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
287
Прибыльных трейдов:
183 (63.76%)
Убыточных трейдов:
104 (36.24%)
Лучший трейд:
11.91 EUR
Худший трейд:
-47.95 EUR
Общая прибыль:
338.75 EUR (36 272 pips)
Общий убыток:
-318.96 EUR (35 226 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (21.06 EUR)
Макс. прибыль в серии:
28.44 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
10.87%
Макс. загрузка депозита:
7.62%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
167 (58.19%)
Коротких трейдов:
120 (41.81%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.07 EUR
Средняя прибыль:
1.85 EUR
Средний убыток:
-3.07 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-9.29 EUR)
Макс. убыток в серии:
-47.95 EUR (1)
Прирост в месяц:
-3.85%
Годовой прогноз:
-46.75%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.62 EUR
Максимальная:
47.95 EUR (35.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.58% (47.95 EUR)
По эквити:
4.64% (5.99 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|285
|XAUUSD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|77
|XAUUSD
|-54
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|6K
|XAUUSD
|-4.9K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.91 EUR
Худший трейд: -48 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +21.06 EUR
Макс. убыток в серии: -9.29 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
Exness-Real9
|0.00 × 9
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
ThreeTrader-Live
|0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
|0.75 × 12
RoboForex-ECN
|0.88 × 8
AxioryAsia-02Live
|0.90 × 10
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 434
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
|1.82 × 11
Exness-Real17
|1.90 × 10
ICMarketsSC-Live08
|1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
ICMarketsSC-Live33
|2.38 × 8
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
Axi-US06-Live
|3.25 × 16
FBS-Real-3
|3.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 117
еще 36...
