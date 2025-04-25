СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Range Breakout Low Risk USDJPY
Aroen Mughal

Range Breakout Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
0 отзывов
Надежность
82 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 19%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
287
Прибыльных трейдов:
183 (63.76%)
Убыточных трейдов:
104 (36.24%)
Лучший трейд:
11.91 EUR
Худший трейд:
-47.95 EUR
Общая прибыль:
338.75 EUR (36 272 pips)
Общий убыток:
-318.96 EUR (35 226 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (21.06 EUR)
Макс. прибыль в серии:
28.44 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
10.87%
Макс. загрузка депозита:
7.62%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
167 (58.19%)
Коротких трейдов:
120 (41.81%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.07 EUR
Средняя прибыль:
1.85 EUR
Средний убыток:
-3.07 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-9.29 EUR)
Макс. убыток в серии:
-47.95 EUR (1)
Прирост в месяц:
-3.85%
Годовой прогноз:
-46.75%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.62 EUR
Максимальная:
47.95 EUR (35.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.58% (47.95 EUR)
По эквити:
4.64% (5.99 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 285
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 77
XAUUSD -54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 6K
XAUUSD -4.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.91 EUR
Худший трейд: -48 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +21.06 EUR
Макс. убыток в серии: -9.29 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 9
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ThreeTrader-Live
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 12
RoboForex-ECN
0.88 × 8
AxioryAsia-02Live
0.90 × 10
RoboForex-ECN-3
0.91 × 434
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
Exness-Real17
1.90 × 10
ICMarketsSC-Live08
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live33
2.38 × 8
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.25 × 16
FBS-Real-3
3.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 117
еще 36...
Нет отзывов
2025.06.05 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
