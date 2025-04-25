信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Range Breakout Low Risk USDJPY
Aroen Mughal

Range Breakout Low Risk USDJPY

Aroen Mughal
0条评论
可靠性
82
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 19%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
287
盈利交易:
183 (63.76%)
亏损交易:
104 (36.24%)
最好交易:
11.91 EUR
最差交易:
-47.95 EUR
毛利:
338.75 EUR (36 272 pips)
毛利亏损:
-318.96 EUR (35 226 pips)
最大连续赢利:
16 (21.06 EUR)
最大连续盈利:
28.44 EUR (8)
夏普比率:
0.04
交易活动:
10.87%
最大入金加载:
7.62%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.41
长期交易:
167 (58.19%)
短期交易:
120 (41.81%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.07 EUR
平均利润:
1.85 EUR
平均损失:
-3.07 EUR
最大连续失误:
7 (-9.29 EUR)
最大连续亏损:
-47.95 EUR (1)
每月增长:
-3.85%
年度预测:
-46.75%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
14.62 EUR
最大值:
47.95 EUR (35.96%)
相对跌幅:
结余:
35.58% (47.95 EUR)
净值:
4.64% (5.99 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 285
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 77
XAUUSD -54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 6K
XAUUSD -4.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.91 EUR
最差交易: -48 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +21.06 EUR
最大连续亏损: -9.29 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 9
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ThreeTrader-Live
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.75 × 12
RoboForex-ECN
0.88 × 8
AxioryAsia-02Live
0.90 × 10
RoboForex-ECN-3
0.91 × 434
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live15
1.82 × 11
Exness-Real17
1.90 × 10
ICMarketsSC-Live08
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live33
2.38 × 8
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.25 × 16
FBS-Real-3
3.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 117
36 更多...
没有评论
2025.12.25 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
