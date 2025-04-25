- 成长
交易:
287
盈利交易:
183 (63.76%)
亏损交易:
104 (36.24%)
最好交易:
11.91 EUR
最差交易:
-47.95 EUR
毛利:
338.75 EUR (36 272 pips)
毛利亏损:
-318.96 EUR (35 226 pips)
最大连续赢利:
16 (21.06 EUR)
最大连续盈利:
28.44 EUR (8)
夏普比率:
0.04
交易活动:
10.87%
最大入金加载:
7.62%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.41
长期交易:
167 (58.19%)
短期交易:
120 (41.81%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.07 EUR
平均利润:
1.85 EUR
平均损失:
-3.07 EUR
最大连续失误:
7 (-9.29 EUR)
最大连续亏损:
-47.95 EUR (1)
每月增长:
-3.85%
年度预测:
-46.75%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
14.62 EUR
最大值:
47.95 EUR (35.96%)
相对跌幅:
结余:
35.58% (47.95 EUR)
净值:
4.64% (5.99 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|285
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|77
|XAUUSD
|-54
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|6K
|XAUUSD
|-4.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
最好交易: +11.91 EUR
最差交易: -48 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +21.06 EUR
最大连续亏损: -9.29 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.75 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.88 × 8
|
AxioryAsia-02Live
|0.90 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 434
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|1.82 × 11
|
Exness-Real17
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|1.93 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live33
|2.38 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.25 × 16
|
FBS-Real-3
|3.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 117
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
125
EUR
EUR
82
99%
287
63%
11%
1.06
0.07
EUR
EUR
36%
1:500