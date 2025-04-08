シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FortuneStone
Lei Li

FortuneStone

Lei Li
レビュー0件
64週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 -41%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 441
利益トレード:
1 247 (51.08%)
損失トレード:
1 194 (48.91%)
ベストトレード:
1 002.27 AUD
最悪のトレード:
-1 057.93 AUD
総利益:
39 029.43 AUD (4 140 787 pips)
総損失:
-42 814.89 AUD (4 927 705 pips)
最大連続の勝ち:
24 (229.12 AUD)
最大連続利益:
2 202.23 AUD (17)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
70.65%
最大入金額:
102.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
941 (38.55%)
短いトレード:
1 500 (61.45%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-1.55 AUD
平均利益:
31.30 AUD
平均損失:
-35.86 AUD
最大連続の負け:
26 (-5 932.01 AUD)
最大連続損失:
-5 932.01 AUD (26)
月間成長:
-9.80%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
38%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 785.46 AUD
最大の:
11 209.31 AUD (73.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.81% (11 209.31 AUD)
エクイティによる:
86.66% (2 120.80 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAGUSD 223
EURUSD 203
NAS100 197
USOil 181
XAUUSD 159
SPX500 151
EURGBP 145
GBPJPY 127
UKOil 119
AUDUSD 118
GBPUSD 116
USDJPY 108
USDCHF 101
AUDNZD 97
CHN50 93
EURJPY 65
NGAS 62
USDCAD 44
AUDJPY 44
BTCUSD 35
GER30 17
JPN225 14
USDOLLAR 12
AUS200 6
JPYBasket 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAGUSD -3.5K
EURUSD 182
NAS100 307
USOil 122
XAUUSD -114
SPX500 -1.3K
EURGBP 376
GBPJPY 452
UKOil -107
AUDUSD 577
GBPUSD 1K
USDJPY 581
USDCHF 252
AUDNZD -528
CHN50 38
EURJPY -172
NGAS -723
USDCAD 173
AUDJPY -463
BTCUSD -570
GER30 84
JPN225 -112
USDOLLAR 264
AUS200 1
JPYBasket 182
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAGUSD -37K
EURUSD 6.7K
NAS100 22K
USOil 7.9K
XAUUSD -51K
SPX500 -59K
EURGBP 3.3K
GBPJPY 13K
UKOil 1.9K
AUDUSD 1.4K
GBPUSD 5.9K
USDJPY 9.2K
USDCHF 477
AUDNZD -9.5K
CHN50 -90K
EURJPY -5.9K
NGAS -13K
USDCAD 2.5K
AUDJPY -2.1K
BTCUSD -575K
GER30 50K
JPN225 -71K
USDOLLAR 216
AUS200 1.4K
JPYBasket 230
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 002.27 AUD
最悪のトレード: -1 058 AUD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +229.12 AUD
最大連続損失: -5 932.01 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-AUDReal01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.00 × 4
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
10.00 × 4
RoboForex-Fix
12.00 × 3
