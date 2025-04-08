- 成長
トレード:
2 441
利益トレード:
1 247 (51.08%)
損失トレード:
1 194 (48.91%)
ベストトレード:
1 002.27 AUD
最悪のトレード:
-1 057.93 AUD
総利益:
39 029.43 AUD (4 140 787 pips)
総損失:
-42 814.89 AUD (4 927 705 pips)
最大連続の勝ち:
24 (229.12 AUD)
最大連続利益:
2 202.23 AUD (17)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
70.65%
最大入金額:
102.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
941 (38.55%)
短いトレード:
1 500 (61.45%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-1.55 AUD
平均利益:
31.30 AUD
平均損失:
-35.86 AUD
最大連続の負け:
26 (-5 932.01 AUD)
最大連続損失:
-5 932.01 AUD (26)
月間成長:
-9.80%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
38%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 785.46 AUD
最大の:
11 209.31 AUD (73.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.81% (11 209.31 AUD)
エクイティによる:
86.66% (2 120.80 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|203
|NAS100
|197
|USOil
|181
|XAUUSD
|159
|SPX500
|151
|EURGBP
|145
|GBPJPY
|127
|UKOil
|119
|AUDUSD
|118
|GBPUSD
|116
|USDJPY
|108
|USDCHF
|101
|AUDNZD
|97
|CHN50
|93
|EURJPY
|65
|NGAS
|62
|USDCAD
|44
|AUDJPY
|44
|BTCUSD
|35
|GER30
|17
|JPN225
|14
|USDOLLAR
|12
|AUS200
|6
|JPYBasket
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD
|-3.5K
|EURUSD
|182
|NAS100
|307
|USOil
|122
|XAUUSD
|-114
|SPX500
|-1.3K
|EURGBP
|376
|GBPJPY
|452
|UKOil
|-107
|AUDUSD
|577
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|581
|USDCHF
|252
|AUDNZD
|-528
|CHN50
|38
|EURJPY
|-172
|NGAS
|-723
|USDCAD
|173
|AUDJPY
|-463
|BTCUSD
|-570
|GER30
|84
|JPN225
|-112
|USDOLLAR
|264
|AUS200
|1
|JPYBasket
|182
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD
|-37K
|EURUSD
|6.7K
|NAS100
|22K
|USOil
|7.9K
|XAUUSD
|-51K
|SPX500
|-59K
|EURGBP
|3.3K
|GBPJPY
|13K
|UKOil
|1.9K
|AUDUSD
|1.4K
|GBPUSD
|5.9K
|USDJPY
|9.2K
|USDCHF
|477
|AUDNZD
|-9.5K
|CHN50
|-90K
|EURJPY
|-5.9K
|NGAS
|-13K
|USDCAD
|2.5K
|AUDJPY
|-2.1K
|BTCUSD
|-575K
|GER30
|50K
|JPN225
|-71K
|USDOLLAR
|216
|AUS200
|1.4K
|JPYBasket
|230
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 002.27 AUD
最悪のトレード: -1 058 AUD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +229.12 AUD
最大連続損失: -5 932.01 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-AUDReal01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
|
ATFXGM7-Live
|1.00 × 4
|
BenchMark-Real
|5.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|10.00 × 4
|
RoboForex-Fix
|12.00 × 3
