Lei Li

FortuneStone

Lei Li
0 inceleme
51 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -7%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 175
Kârla kapanan işlemler:
1 108 (50.94%)
Zararla kapanan işlemler:
1 067 (49.06%)
En iyi işlem:
1 002.27 AUD
En kötü işlem:
-1 057.93 AUD
Brüt kâr:
38 468.69 AUD (4 086 362 pips)
Brüt zarar:
-39 364.40 AUD (4 532 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (229.12 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
2 202.23 AUD (17)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
98.35%
Maks. mevduat yükü:
102.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
859 (39.49%)
Satış işlemleri:
1 316 (60.51%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.41 AUD
Ortalama kâr:
34.72 AUD
Ortalama zarar:
-36.89 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-5 932.01 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 932.01 AUD (26)
Aylık büyüme:
-37.13%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 260.27 AUD
Maksimum:
8 684.12 AUD (57.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.47% (8 684.12 AUD)
Varlığa göre:
81.87% (6 468.06 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 200
NAS100 184
EURUSD 171
USOil 170
XAUUSD 143
SPX500 142
EURGBP 136
UKOil 114
GBPJPY 112
GBPUSD 107
USDJPY 95
AUDNZD 93
CHN50 88
USDCHF 81
AUDUSD 74
NGAS 62
EURJPY 46
AUDJPY 37
BTCUSD 35
USDCAD 34
GER30 17
JPN225 14
USDOLLAR 12
AUS200 6
JPYBasket 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD -2.4K
NAS100 561
EURUSD 167
USOil 170
XAUUSD 309
SPX500 -800
EURGBP 383
UKOil -101
GBPJPY 442
GBPUSD 1K
USDJPY 591
AUDNZD -528
CHN50 54
USDCHF 270
AUDUSD 578
NGAS -723
EURJPY -171
AUDJPY -465
BTCUSD -570
USDCAD 180
GER30 84
JPN225 -112
USDOLLAR 264
AUS200 1
JPYBasket 55
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD -14K
NAS100 243K
EURUSD 5.3K
USOil 12K
XAUUSD -15K
SPX500 -19K
EURGBP 3.8K
UKOil 2.4K
GBPJPY 13K
GBPUSD 6.7K
USDJPY 10K
AUDNZD -9.5K
CHN50 -76K
USDCHF 1.7K
AUDUSD 1.5K
NGAS -13K
EURJPY -6K
AUDJPY -2K
BTCUSD -575K
USDCAD 3.5K
GER30 50K
JPN225 -71K
USDOLLAR 216
AUS200 1.4K
JPYBasket 67
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 002.27 AUD
En kötü işlem: -1 058 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +229.12 AUD
Maksimum ardışık zarar: -5 932.01 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-AUDReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.00 × 4
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
10.00 × 4
RoboForex-Fix
12.00 × 3
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
