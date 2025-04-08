- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 175
Kârla kapanan işlemler:
1 108 (50.94%)
Zararla kapanan işlemler:
1 067 (49.06%)
En iyi işlem:
1 002.27 AUD
En kötü işlem:
-1 057.93 AUD
Brüt kâr:
38 468.69 AUD (4 086 362 pips)
Brüt zarar:
-39 364.40 AUD (4 532 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (229.12 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
2 202.23 AUD (17)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
98.35%
Maks. mevduat yükü:
102.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
859 (39.49%)
Satış işlemleri:
1 316 (60.51%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.41 AUD
Ortalama kâr:
34.72 AUD
Ortalama zarar:
-36.89 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-5 932.01 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 932.01 AUD (26)
Aylık büyüme:
-37.13%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 260.27 AUD
Maksimum:
8 684.12 AUD (57.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.47% (8 684.12 AUD)
Varlığa göre:
81.87% (6 468.06 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|200
|NAS100
|184
|EURUSD
|171
|USOil
|170
|XAUUSD
|143
|SPX500
|142
|EURGBP
|136
|UKOil
|114
|GBPJPY
|112
|GBPUSD
|107
|USDJPY
|95
|AUDNZD
|93
|CHN50
|88
|USDCHF
|81
|AUDUSD
|74
|NGAS
|62
|EURJPY
|46
|AUDJPY
|37
|BTCUSD
|35
|USDCAD
|34
|GER30
|17
|JPN225
|14
|USDOLLAR
|12
|AUS200
|6
|JPYBasket
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|-2.4K
|NAS100
|561
|EURUSD
|167
|USOil
|170
|XAUUSD
|309
|SPX500
|-800
|EURGBP
|383
|UKOil
|-101
|GBPJPY
|442
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|591
|AUDNZD
|-528
|CHN50
|54
|USDCHF
|270
|AUDUSD
|578
|NGAS
|-723
|EURJPY
|-171
|AUDJPY
|-465
|BTCUSD
|-570
|USDCAD
|180
|GER30
|84
|JPN225
|-112
|USDOLLAR
|264
|AUS200
|1
|JPYBasket
|55
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|-14K
|NAS100
|243K
|EURUSD
|5.3K
|USOil
|12K
|XAUUSD
|-15K
|SPX500
|-19K
|EURGBP
|3.8K
|UKOil
|2.4K
|GBPJPY
|13K
|GBPUSD
|6.7K
|USDJPY
|10K
|AUDNZD
|-9.5K
|CHN50
|-76K
|USDCHF
|1.7K
|AUDUSD
|1.5K
|NGAS
|-13K
|EURJPY
|-6K
|AUDJPY
|-2K
|BTCUSD
|-575K
|USDCAD
|3.5K
|GER30
|50K
|JPN225
|-71K
|USDOLLAR
|216
|AUS200
|1.4K
|JPYBasket
|67
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 002.27 AUD
En kötü işlem: -1 058 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +229.12 AUD
Maksimum ardışık zarar: -5 932.01 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-AUDReal01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok