시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / FortuneStone
Lei Li

FortuneStone

Lei Li
0 리뷰
65
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -40%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 466
이익 거래:
1 269 (51.45%)
손실 거래:
1 197 (48.54%)
최고의 거래:
1 002.27 AUD
최악의 거래:
-1 057.93 AUD
총 수익:
39 152.88 AUD (4 164 773 pips)
총 손실:
-42 841.75 AUD (4 930 822 pips)
연속 최대 이익:
24 (229.12 AUD)
연속 최대 이익:
2 202.23 AUD (17)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
71.78%
최대 입금량:
102.62%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.33
롱(주식매수):
951 (38.56%)
숏(주식차입매도):
1 515 (61.44%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-1.50 AUD
평균 이익:
30.85 AUD
평균 손실:
-35.79 AUD
연속 최대 손실:
26 (-5 932.01 AUD)
연속 최대 손실:
-5 932.01 AUD (26)
월별 성장률:
-8.21%
연간 예측:
-99.25%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 785.46 AUD
최대한의:
11 209.31 AUD (73.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.81% (11 209.31 AUD)
자본금별:
86.66% (2 120.80 AUD)

배포

심볼 Sell Buy
XAGUSD 224
EURUSD 206
NAS100 199
USOil 184
XAUUSD 161
SPX500 152
EURGBP 145
GBPJPY 129
UKOil 120
AUDUSD 119
GBPUSD 117
USDJPY 108
USDCHF 104
AUDNZD 97
CHN50 93
EURJPY 67
NGAS 62
USDCAD 47
AUDJPY 44
BTCUSD 35
GER30 17
JPN225 14
USDOLLAR 12
AUS200 6
JPYBasket 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAGUSD -3.5K
EURUSD 188
NAS100 326
USOil 113
XAUUSD -83
SPX500 -1.3K
EURGBP 376
GBPJPY 456
UKOil -101
AUDUSD 577
GBPUSD 1K
USDJPY 581
USDCHF 263
AUDNZD -528
CHN50 38
EURJPY -172
NGAS -723
USDCAD 176
AUDJPY -463
BTCUSD -570
GER30 84
JPN225 -112
USDOLLAR 264
AUS200 1
JPYBasket 182
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAGUSD -38K
EURUSD 7.2K
NAS100 40K
USOil 7K
XAUUSD -48K
SPX500 -59K
EURGBP 3.3K
GBPJPY 14K
UKOil 2.4K
AUDUSD 1.5K
GBPUSD 6K
USDJPY 9.2K
USDCHF 1.3K
AUDNZD -9.5K
CHN50 -90K
EURJPY -6K
NGAS -13K
USDCAD 2.9K
AUDJPY -2.1K
BTCUSD -575K
GER30 50K
JPN225 -71K
USDOLLAR 216
AUS200 1.4K
JPYBasket 230
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 002.27 AUD
최악의 거래: -1 058 AUD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +229.12 AUD
연속 최대 손실: -5 932.01 AUD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-AUDReal01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.00 × 4
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
10.00 × 4
RoboForex-Fix
12.00 × 3
리뷰 없음
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
FortuneStone
월별 30 USD
-40%
0
0
USD
294
AUD
65
37%
2 466
51%
72%
0.91
-1.50
AUD
87%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.