- 자본
- 축소
트레이드:
2 466
이익 거래:
1 269 (51.45%)
손실 거래:
1 197 (48.54%)
최고의 거래:
1 002.27 AUD
최악의 거래:
-1 057.93 AUD
총 수익:
39 152.88 AUD (4 164 773 pips)
총 손실:
-42 841.75 AUD (4 930 822 pips)
연속 최대 이익:
24 (229.12 AUD)
연속 최대 이익:
2 202.23 AUD (17)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
71.78%
최대 입금량:
102.62%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.33
롱(주식매수):
951 (38.56%)
숏(주식차입매도):
1 515 (61.44%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-1.50 AUD
평균 이익:
30.85 AUD
평균 손실:
-35.79 AUD
연속 최대 손실:
26 (-5 932.01 AUD)
연속 최대 손실:
-5 932.01 AUD (26)
월별 성장률:
-8.21%
연간 예측:
-99.25%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 785.46 AUD
최대한의:
11 209.31 AUD (73.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.81% (11 209.31 AUD)
자본금별:
86.66% (2 120.80 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|224
|EURUSD
|206
|NAS100
|199
|USOil
|184
|XAUUSD
|161
|SPX500
|152
|EURGBP
|145
|GBPJPY
|129
|UKOil
|120
|AUDUSD
|119
|GBPUSD
|117
|USDJPY
|108
|USDCHF
|104
|AUDNZD
|97
|CHN50
|93
|EURJPY
|67
|NGAS
|62
|USDCAD
|47
|AUDJPY
|44
|BTCUSD
|35
|GER30
|17
|JPN225
|14
|USDOLLAR
|12
|AUS200
|6
|JPYBasket
|4
|
|
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSD
|-3.5K
|EURUSD
|188
|NAS100
|326
|USOil
|113
|XAUUSD
|-83
|SPX500
|-1.3K
|EURGBP
|376
|GBPJPY
|456
|UKOil
|-101
|AUDUSD
|577
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|581
|USDCHF
|263
|AUDNZD
|-528
|CHN50
|38
|EURJPY
|-172
|NGAS
|-723
|USDCAD
|176
|AUDJPY
|-463
|BTCUSD
|-570
|GER30
|84
|JPN225
|-112
|USDOLLAR
|264
|AUS200
|1
|JPYBasket
|182
|
|
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSD
|-38K
|EURUSD
|7.2K
|NAS100
|40K
|USOil
|7K
|XAUUSD
|-48K
|SPX500
|-59K
|EURGBP
|3.3K
|GBPJPY
|14K
|UKOil
|2.4K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPUSD
|6K
|USDJPY
|9.2K
|USDCHF
|1.3K
|AUDNZD
|-9.5K
|CHN50
|-90K
|EURJPY
|-6K
|NGAS
|-13K
|USDCAD
|2.9K
|AUDJPY
|-2.1K
|BTCUSD
|-575K
|GER30
|50K
|JPN225
|-71K
|USDOLLAR
|216
|AUS200
|1.4K
|JPYBasket
|230
|
|
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 002.27 AUD
최악의 거래: -1 058 AUD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +229.12 AUD
연속 최대 손실: -5 932.01 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-AUDReal01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
