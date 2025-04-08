SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FortuneStone
Lei Li

FortuneStone

Lei Li
0 comentários
64 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -41%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 441
Negociações com lucro:
1 247 (51.08%)
Negociações com perda:
1 194 (48.91%)
Melhor negociação:
1 002.27 AUD
Pior negociação:
-1 057.93 AUD
Lucro bruto:
39 029.43 AUD (4 140 787 pips)
Perda bruta:
-42 814.89 AUD (4 927 705 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (229.12 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
2 202.23 AUD (17)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
70.65%
Depósito máximo carregado:
102.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
941 (38.55%)
Negociações curtas:
1 500 (61.45%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-1.55 AUD
Lucro médio:
31.30 AUD
Perda média:
-35.86 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-5 932.01 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-5 932.01 AUD (26)
Crescimento mensal:
-9.80%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
38%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 785.46 AUD
Máximo:
11 209.31 AUD (73.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.81% (11 209.31 AUD)
Pelo Capital Líquido:
86.66% (2 120.80 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGUSD 223
EURUSD 203
NAS100 197
USOil 181
XAUUSD 159
SPX500 151
EURGBP 145
GBPJPY 127
UKOil 119
AUDUSD 118
GBPUSD 116
USDJPY 108
USDCHF 101
AUDNZD 97
CHN50 93
EURJPY 65
NGAS 62
USDCAD 44
AUDJPY 44
BTCUSD 35
GER30 17
JPN225 14
USDOLLAR 12
AUS200 6
JPYBasket 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGUSD -3.5K
EURUSD 182
NAS100 307
USOil 122
XAUUSD -114
SPX500 -1.3K
EURGBP 376
GBPJPY 452
UKOil -107
AUDUSD 577
GBPUSD 1K
USDJPY 581
USDCHF 252
AUDNZD -528
CHN50 38
EURJPY -172
NGAS -723
USDCAD 173
AUDJPY -463
BTCUSD -570
GER30 84
JPN225 -112
USDOLLAR 264
AUS200 1
JPYBasket 182
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGUSD -37K
EURUSD 6.7K
NAS100 22K
USOil 7.9K
XAUUSD -51K
SPX500 -59K
EURGBP 3.3K
GBPJPY 13K
UKOil 1.9K
AUDUSD 1.4K
GBPUSD 5.9K
USDJPY 9.2K
USDCHF 477
AUDNZD -9.5K
CHN50 -90K
EURJPY -5.9K
NGAS -13K
USDCAD 2.5K
AUDJPY -2.1K
BTCUSD -575K
GER30 50K
JPN225 -71K
USDOLLAR 216
AUS200 1.4K
JPYBasket 230
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 002.27 AUD
Pior negociação: -1 058 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +229.12 AUD
Máxima perda consecutiva: -5 932.01 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-AUDReal01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.00 × 4
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
10.00 × 4
RoboForex-Fix
12.00 × 3
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
