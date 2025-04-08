- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 441
Negociações com lucro:
1 247 (51.08%)
Negociações com perda:
1 194 (48.91%)
Melhor negociação:
1 002.27 AUD
Pior negociação:
-1 057.93 AUD
Lucro bruto:
39 029.43 AUD (4 140 787 pips)
Perda bruta:
-42 814.89 AUD (4 927 705 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (229.12 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
2 202.23 AUD (17)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
70.65%
Depósito máximo carregado:
102.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
941 (38.55%)
Negociações curtas:
1 500 (61.45%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-1.55 AUD
Lucro médio:
31.30 AUD
Perda média:
-35.86 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-5 932.01 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-5 932.01 AUD (26)
Crescimento mensal:
-9.80%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
38%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 785.46 AUD
Máximo:
11 209.31 AUD (73.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.81% (11 209.31 AUD)
Pelo Capital Líquido:
86.66% (2 120.80 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|203
|NAS100
|197
|USOil
|181
|XAUUSD
|159
|SPX500
|151
|EURGBP
|145
|GBPJPY
|127
|UKOil
|119
|AUDUSD
|118
|GBPUSD
|116
|USDJPY
|108
|USDCHF
|101
|AUDNZD
|97
|CHN50
|93
|EURJPY
|65
|NGAS
|62
|USDCAD
|44
|AUDJPY
|44
|BTCUSD
|35
|GER30
|17
|JPN225
|14
|USDOLLAR
|12
|AUS200
|6
|JPYBasket
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD
|-3.5K
|EURUSD
|182
|NAS100
|307
|USOil
|122
|XAUUSD
|-114
|SPX500
|-1.3K
|EURGBP
|376
|GBPJPY
|452
|UKOil
|-107
|AUDUSD
|577
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|581
|USDCHF
|252
|AUDNZD
|-528
|CHN50
|38
|EURJPY
|-172
|NGAS
|-723
|USDCAD
|173
|AUDJPY
|-463
|BTCUSD
|-570
|GER30
|84
|JPN225
|-112
|USDOLLAR
|264
|AUS200
|1
|JPYBasket
|182
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD
|-37K
|EURUSD
|6.7K
|NAS100
|22K
|USOil
|7.9K
|XAUUSD
|-51K
|SPX500
|-59K
|EURGBP
|3.3K
|GBPJPY
|13K
|UKOil
|1.9K
|AUDUSD
|1.4K
|GBPUSD
|5.9K
|USDJPY
|9.2K
|USDCHF
|477
|AUDNZD
|-9.5K
|CHN50
|-90K
|EURJPY
|-5.9K
|NGAS
|-13K
|USDCAD
|2.5K
|AUDJPY
|-2.1K
|BTCUSD
|-575K
|GER30
|50K
|JPN225
|-71K
|USDOLLAR
|216
|AUS200
|1.4K
|JPYBasket
|230
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 002.27 AUD
Pior negociação: -1 058 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +229.12 AUD
Máxima perda consecutiva: -5 932.01 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-AUDReal01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
|
ATFXGM7-Live
|1.00 × 4
|
BenchMark-Real
|5.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|10.00 × 4
|
RoboForex-Fix
|12.00 × 3
Sem comentários