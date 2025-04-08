信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FortuneStone
Lei Li

FortuneStone

Lei Li
0条评论
64
0 / 0 USD
增长自 2024 -40%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 439
盈利交易:
1 247 (51.12%)
亏损交易:
1 192 (48.87%)
最好交易:
1 002.27 AUD
最差交易:
-1 057.93 AUD
毛利:
39 029.43 AUD (4 140 787 pips)
毛利亏损:
-42 668.07 AUD (4 915 380 pips)
最大连续赢利:
24 (229.12 AUD)
最大连续盈利:
2 202.23 AUD (17)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
69.52%
最大入金加载:
102.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.33
长期交易:
941 (38.58%)
短期交易:
1 498 (61.42%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-1.49 AUD
平均利润:
31.30 AUD
平均损失:
-35.80 AUD
最大连续失误:
26 (-5 932.01 AUD)
最大连续亏损:
-5 932.01 AUD (26)
每月增长:
-7.35%
年度预测:
-89.13%
算法交易:
38%
结余跌幅:
绝对:
3 638.64 AUD
最大值:
11 062.49 AUD (72.89%)
相对跌幅:
结余:
68.98% (11 062.49 AUD)
净值:
86.66% (2 120.80 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAGUSD 221
EURUSD 203
NAS100 197
USOil 181
XAUUSD 159
SPX500 151
EURGBP 145
GBPJPY 127
UKOil 119
AUDUSD 118
GBPUSD 116
USDJPY 108
USDCHF 101
AUDNZD 97
CHN50 93
EURJPY 65
NGAS 62
USDCAD 44
AUDJPY 44
BTCUSD 35
GER30 17
JPN225 14
USDOLLAR 12
AUS200 6
JPYBasket 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAGUSD -3.3K
EURUSD 182
NAS100 307
USOil 122
XAUUSD -114
SPX500 -1.3K
EURGBP 376
GBPJPY 452
UKOil -107
AUDUSD 577
GBPUSD 1K
USDJPY 581
USDCHF 252
AUDNZD -528
CHN50 38
EURJPY -172
NGAS -723
USDCAD 173
AUDJPY -463
BTCUSD -570
GER30 84
JPN225 -112
USDOLLAR 264
AUS200 1
JPYBasket 182
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAGUSD -24K
EURUSD 6.7K
NAS100 22K
USOil 7.9K
XAUUSD -51K
SPX500 -59K
EURGBP 3.3K
GBPJPY 13K
UKOil 1.9K
AUDUSD 1.4K
GBPUSD 5.9K
USDJPY 9.2K
USDCHF 477
AUDNZD -9.5K
CHN50 -90K
EURJPY -5.9K
NGAS -13K
USDCAD 2.5K
AUDJPY -2.1K
BTCUSD -575K
GER30 50K
JPN225 -71K
USDOLLAR 216
AUS200 1.4K
JPYBasket 230
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 002.27 AUD
最差交易: -1 058 AUD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +229.12 AUD
最大连续亏损: -5 932.01 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-AUDReal01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.00 × 4
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
10.00 × 4
RoboForex-Fix
12.00 × 3
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
