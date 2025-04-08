- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 439
盈利交易:
1 247 (51.12%)
亏损交易:
1 192 (48.87%)
最好交易:
1 002.27 AUD
最差交易:
-1 057.93 AUD
毛利:
39 029.43 AUD (4 140 787 pips)
毛利亏损:
-42 668.07 AUD (4 915 380 pips)
最大连续赢利:
24 (229.12 AUD)
最大连续盈利:
2 202.23 AUD (17)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
69.52%
最大入金加载:
102.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.33
长期交易:
941 (38.58%)
短期交易:
1 498 (61.42%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-1.49 AUD
平均利润:
31.30 AUD
平均损失:
-35.80 AUD
最大连续失误:
26 (-5 932.01 AUD)
最大连续亏损:
-5 932.01 AUD (26)
每月增长:
-7.35%
年度预测:
-89.13%
算法交易:
38%
结余跌幅:
绝对:
3 638.64 AUD
最大值:
11 062.49 AUD (72.89%)
相对跌幅:
结余:
68.98% (11 062.49 AUD)
净值:
86.66% (2 120.80 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|221
|EURUSD
|203
|NAS100
|197
|USOil
|181
|XAUUSD
|159
|SPX500
|151
|EURGBP
|145
|GBPJPY
|127
|UKOil
|119
|AUDUSD
|118
|GBPUSD
|116
|USDJPY
|108
|USDCHF
|101
|AUDNZD
|97
|CHN50
|93
|EURJPY
|65
|NGAS
|62
|USDCAD
|44
|AUDJPY
|44
|BTCUSD
|35
|GER30
|17
|JPN225
|14
|USDOLLAR
|12
|AUS200
|6
|JPYBasket
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|-3.3K
|EURUSD
|182
|NAS100
|307
|USOil
|122
|XAUUSD
|-114
|SPX500
|-1.3K
|EURGBP
|376
|GBPJPY
|452
|UKOil
|-107
|AUDUSD
|577
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|581
|USDCHF
|252
|AUDNZD
|-528
|CHN50
|38
|EURJPY
|-172
|NGAS
|-723
|USDCAD
|173
|AUDJPY
|-463
|BTCUSD
|-570
|GER30
|84
|JPN225
|-112
|USDOLLAR
|264
|AUS200
|1
|JPYBasket
|182
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|-24K
|EURUSD
|6.7K
|NAS100
|22K
|USOil
|7.9K
|XAUUSD
|-51K
|SPX500
|-59K
|EURGBP
|3.3K
|GBPJPY
|13K
|UKOil
|1.9K
|AUDUSD
|1.4K
|GBPUSD
|5.9K
|USDJPY
|9.2K
|USDCHF
|477
|AUDNZD
|-9.5K
|CHN50
|-90K
|EURJPY
|-5.9K
|NGAS
|-13K
|USDCAD
|2.5K
|AUDJPY
|-2.1K
|BTCUSD
|-575K
|GER30
|50K
|JPN225
|-71K
|USDOLLAR
|216
|AUS200
|1.4K
|JPYBasket
|230
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 002.27 AUD
最差交易: -1 058 AUD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +229.12 AUD
最大连续亏损: -5 932.01 AUD
没有评论