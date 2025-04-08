SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FortuneStone
Lei Li

FortuneStone

Lei Li
0 avis
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -7%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 175
Bénéfice trades:
1 108 (50.94%)
Perte trades:
1 067 (49.06%)
Meilleure transaction:
1 002.27 AUD
Pire transaction:
-1 057.93 AUD
Bénéfice brut:
38 468.69 AUD (4 086 362 pips)
Perte brute:
-39 364.40 AUD (4 532 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (229.12 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 202.23 AUD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
98.35%
Charge de dépôt maximale:
102.62%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
859 (39.49%)
Courts trades:
1 316 (60.51%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.41 AUD
Bénéfice moyen:
34.72 AUD
Perte moyenne:
-36.89 AUD
Pertes consécutives maximales:
26 (-5 932.01 AUD)
Perte consécutive maximale:
-5 932.01 AUD (26)
Croissance mensuelle:
-35.52%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 260.27 AUD
Maximal:
8 684.12 AUD (57.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.47% (8 684.12 AUD)
Par fonds propres:
81.87% (6 468.06 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGUSD 200
NAS100 184
EURUSD 171
USOil 170
XAUUSD 143
SPX500 142
EURGBP 136
UKOil 114
GBPJPY 112
GBPUSD 107
USDJPY 95
AUDNZD 93
CHN50 88
USDCHF 81
AUDUSD 74
NGAS 62
EURJPY 46
AUDJPY 37
BTCUSD 35
USDCAD 34
GER30 17
JPN225 14
USDOLLAR 12
AUS200 6
JPYBasket 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGUSD -2.4K
NAS100 561
EURUSD 167
USOil 170
XAUUSD 309
SPX500 -800
EURGBP 383
UKOil -101
GBPJPY 442
GBPUSD 1K
USDJPY 591
AUDNZD -528
CHN50 54
USDCHF 270
AUDUSD 578
NGAS -723
EURJPY -171
AUDJPY -465
BTCUSD -570
USDCAD 180
GER30 84
JPN225 -112
USDOLLAR 264
AUS200 1
JPYBasket 55
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGUSD -14K
NAS100 243K
EURUSD 5.3K
USOil 12K
XAUUSD -15K
SPX500 -19K
EURGBP 3.8K
UKOil 2.4K
GBPJPY 13K
GBPUSD 6.7K
USDJPY 10K
AUDNZD -9.5K
CHN50 -76K
USDCHF 1.7K
AUDUSD 1.5K
NGAS -13K
EURJPY -6K
AUDJPY -2K
BTCUSD -575K
USDCAD 3.5K
GER30 50K
JPN225 -71K
USDOLLAR 216
AUS200 1.4K
JPYBasket 67
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 002.27 AUD
Pire transaction: -1 058 AUD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +229.12 AUD
Perte consécutive maximale: -5 932.01 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-AUDReal01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.00 × 4
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
10.00 × 4
RoboForex-Fix
12.00 × 3
Aucun avis
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.