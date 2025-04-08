- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 441
Transacciones Rentables:
1 247 (51.08%)
Transacciones Irrentables:
1 194 (48.91%)
Mejor transacción:
1 002.27 AUD
Peor transacción:
-1 057.93 AUD
Beneficio Bruto:
39 029.43 AUD (4 140 787 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 814.89 AUD (4 927 705 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (229.12 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 202.23 AUD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
70.65%
Carga máxima del depósito:
102.62%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.34
Transacciones Largas:
941 (38.55%)
Transacciones Cortas:
1 500 (61.45%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-1.55 AUD
Beneficio medio:
31.30 AUD
Pérdidas medias:
-35.86 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-5 932.01 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 932.01 AUD (26)
Crecimiento al mes:
-9.78%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
38%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 785.46 AUD
Máxima:
11 209.31 AUD (73.86%)
Reducción relativa:
De balance:
69.81% (11 209.31 AUD)
De fondos:
86.66% (2 120.80 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|203
|NAS100
|197
|USOil
|181
|XAUUSD
|159
|SPX500
|151
|EURGBP
|145
|GBPJPY
|127
|UKOil
|119
|AUDUSD
|118
|GBPUSD
|116
|USDJPY
|108
|USDCHF
|101
|AUDNZD
|97
|CHN50
|93
|EURJPY
|65
|NGAS
|62
|USDCAD
|44
|AUDJPY
|44
|BTCUSD
|35
|GER30
|17
|JPN225
|14
|USDOLLAR
|12
|AUS200
|6
|JPYBasket
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAGUSD
|-3.5K
|EURUSD
|182
|NAS100
|307
|USOil
|122
|XAUUSD
|-114
|SPX500
|-1.3K
|EURGBP
|376
|GBPJPY
|452
|UKOil
|-107
|AUDUSD
|577
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|581
|USDCHF
|252
|AUDNZD
|-528
|CHN50
|38
|EURJPY
|-172
|NGAS
|-723
|USDCAD
|173
|AUDJPY
|-463
|BTCUSD
|-570
|GER30
|84
|JPN225
|-112
|USDOLLAR
|264
|AUS200
|1
|JPYBasket
|182
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAGUSD
|-37K
|EURUSD
|6.7K
|NAS100
|22K
|USOil
|7.9K
|XAUUSD
|-51K
|SPX500
|-59K
|EURGBP
|3.3K
|GBPJPY
|13K
|UKOil
|1.9K
|AUDUSD
|1.4K
|GBPUSD
|5.9K
|USDJPY
|9.2K
|USDCHF
|477
|AUDNZD
|-9.5K
|CHN50
|-90K
|EURJPY
|-5.9K
|NGAS
|-13K
|USDCAD
|2.5K
|AUDJPY
|-2.1K
|BTCUSD
|-575K
|GER30
|50K
|JPN225
|-71K
|USDOLLAR
|216
|AUS200
|1.4K
|JPYBasket
|230
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 002.27 AUD
Peor transacción: -1 058 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 26
Beneficio máximo consecutivo: +229.12 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 932.01 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-AUDReal01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
|
ATFXGM7-Live
|1.00 × 4
|
BenchMark-Real
|5.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|10.00 × 4
|
RoboForex-Fix
|12.00 × 3
No hay comentarios