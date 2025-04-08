SeñalesSecciones
Lei Li

FortuneStone

Lei Li
0 comentarios
64 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -41%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 441
Transacciones Rentables:
1 247 (51.08%)
Transacciones Irrentables:
1 194 (48.91%)
Mejor transacción:
1 002.27 AUD
Peor transacción:
-1 057.93 AUD
Beneficio Bruto:
39 029.43 AUD (4 140 787 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 814.89 AUD (4 927 705 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (229.12 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 202.23 AUD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
70.65%
Carga máxima del depósito:
102.62%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.34
Transacciones Largas:
941 (38.55%)
Transacciones Cortas:
1 500 (61.45%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-1.55 AUD
Beneficio medio:
31.30 AUD
Pérdidas medias:
-35.86 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-5 932.01 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 932.01 AUD (26)
Crecimiento al mes:
-9.78%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
38%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 785.46 AUD
Máxima:
11 209.31 AUD (73.86%)
Reducción relativa:
De balance:
69.81% (11 209.31 AUD)
De fondos:
86.66% (2 120.80 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGUSD 223
EURUSD 203
NAS100 197
USOil 181
XAUUSD 159
SPX500 151
EURGBP 145
GBPJPY 127
UKOil 119
AUDUSD 118
GBPUSD 116
USDJPY 108
USDCHF 101
AUDNZD 97
CHN50 93
EURJPY 65
NGAS 62
USDCAD 44
AUDJPY 44
BTCUSD 35
GER30 17
JPN225 14
USDOLLAR 12
AUS200 6
JPYBasket 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGUSD -3.5K
EURUSD 182
NAS100 307
USOil 122
XAUUSD -114
SPX500 -1.3K
EURGBP 376
GBPJPY 452
UKOil -107
AUDUSD 577
GBPUSD 1K
USDJPY 581
USDCHF 252
AUDNZD -528
CHN50 38
EURJPY -172
NGAS -723
USDCAD 173
AUDJPY -463
BTCUSD -570
GER30 84
JPN225 -112
USDOLLAR 264
AUS200 1
JPYBasket 182
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGUSD -37K
EURUSD 6.7K
NAS100 22K
USOil 7.9K
XAUUSD -51K
SPX500 -59K
EURGBP 3.3K
GBPJPY 13K
UKOil 1.9K
AUDUSD 1.4K
GBPUSD 5.9K
USDJPY 9.2K
USDCHF 477
AUDNZD -9.5K
CHN50 -90K
EURJPY -5.9K
NGAS -13K
USDCAD 2.5K
AUDJPY -2.1K
BTCUSD -575K
GER30 50K
JPN225 -71K
USDOLLAR 216
AUS200 1.4K
JPYBasket 230
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-AUDReal01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.00 × 4
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
10.00 × 4
RoboForex-Fix
12.00 × 3
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
