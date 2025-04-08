SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FortuneStone
Lei Li

FortuneStone

Lei Li
0 recensioni
51 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -7%
FXCM-AUDReal01
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 175
Profit Trade:
1 108 (50.94%)
Loss Trade:
1 067 (49.06%)
Best Trade:
1 002.27 AUD
Worst Trade:
-1 057.93 AUD
Profitto lordo:
38 468.69 AUD (4 086 362 pips)
Perdita lorda:
-39 364.40 AUD (4 532 874 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (229.12 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
2 202.23 AUD (17)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
98.35%
Massimo carico di deposito:
102.62%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
859 (39.49%)
Short Trade:
1 316 (60.51%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.41 AUD
Profitto medio:
34.72 AUD
Perdita media:
-36.89 AUD
Massime perdite consecutive:
26 (-5 932.01 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-5 932.01 AUD (26)
Crescita mensile:
-37.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 260.27 AUD
Massimale:
8 684.12 AUD (57.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.47% (8 684.12 AUD)
Per equità:
81.87% (6 468.06 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 200
NAS100 184
EURUSD 171
USOil 170
XAUUSD 143
SPX500 142
EURGBP 136
UKOil 114
GBPJPY 112
GBPUSD 107
USDJPY 95
AUDNZD 93
CHN50 88
USDCHF 81
AUDUSD 74
NGAS 62
EURJPY 46
AUDJPY 37
BTCUSD 35
USDCAD 34
GER30 17
JPN225 14
USDOLLAR 12
AUS200 6
JPYBasket 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD -2.4K
NAS100 561
EURUSD 167
USOil 170
XAUUSD 309
SPX500 -800
EURGBP 383
UKOil -101
GBPJPY 442
GBPUSD 1K
USDJPY 591
AUDNZD -528
CHN50 54
USDCHF 270
AUDUSD 578
NGAS -723
EURJPY -171
AUDJPY -465
BTCUSD -570
USDCAD 180
GER30 84
JPN225 -112
USDOLLAR 264
AUS200 1
JPYBasket 55
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD -14K
NAS100 243K
EURUSD 5.3K
USOil 12K
XAUUSD -15K
SPX500 -19K
EURGBP 3.8K
UKOil 2.4K
GBPJPY 13K
GBPUSD 6.7K
USDJPY 10K
AUDNZD -9.5K
CHN50 -76K
USDCHF 1.7K
AUDUSD 1.5K
NGAS -13K
EURJPY -6K
AUDJPY -2K
BTCUSD -575K
USDCAD 3.5K
GER30 50K
JPN225 -71K
USDOLLAR 216
AUS200 1.4K
JPYBasket 67
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 002.27 AUD
Worst Trade: -1 058 AUD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +229.12 AUD
Massima perdita consecutiva: -5 932.01 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-AUDReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.00 × 4
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
10.00 × 4
RoboForex-Fix
12.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati