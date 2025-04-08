- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 175
Profit Trade:
1 108 (50.94%)
Loss Trade:
1 067 (49.06%)
Best Trade:
1 002.27 AUD
Worst Trade:
-1 057.93 AUD
Profitto lordo:
38 468.69 AUD (4 086 362 pips)
Perdita lorda:
-39 364.40 AUD (4 532 874 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (229.12 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
2 202.23 AUD (17)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
98.35%
Massimo carico di deposito:
102.62%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
859 (39.49%)
Short Trade:
1 316 (60.51%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.41 AUD
Profitto medio:
34.72 AUD
Perdita media:
-36.89 AUD
Massime perdite consecutive:
26 (-5 932.01 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-5 932.01 AUD (26)
Crescita mensile:
-37.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 260.27 AUD
Massimale:
8 684.12 AUD (57.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.47% (8 684.12 AUD)
Per equità:
81.87% (6 468.06 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|200
|NAS100
|184
|EURUSD
|171
|USOil
|170
|XAUUSD
|143
|SPX500
|142
|EURGBP
|136
|UKOil
|114
|GBPJPY
|112
|GBPUSD
|107
|USDJPY
|95
|AUDNZD
|93
|CHN50
|88
|USDCHF
|81
|AUDUSD
|74
|NGAS
|62
|EURJPY
|46
|AUDJPY
|37
|BTCUSD
|35
|USDCAD
|34
|GER30
|17
|JPN225
|14
|USDOLLAR
|12
|AUS200
|6
|JPYBasket
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|-2.4K
|NAS100
|561
|EURUSD
|167
|USOil
|170
|XAUUSD
|309
|SPX500
|-800
|EURGBP
|383
|UKOil
|-101
|GBPJPY
|442
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|591
|AUDNZD
|-528
|CHN50
|54
|USDCHF
|270
|AUDUSD
|578
|NGAS
|-723
|EURJPY
|-171
|AUDJPY
|-465
|BTCUSD
|-570
|USDCAD
|180
|GER30
|84
|JPN225
|-112
|USDOLLAR
|264
|AUS200
|1
|JPYBasket
|55
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|-14K
|NAS100
|243K
|EURUSD
|5.3K
|USOil
|12K
|XAUUSD
|-15K
|SPX500
|-19K
|EURGBP
|3.8K
|UKOil
|2.4K
|GBPJPY
|13K
|GBPUSD
|6.7K
|USDJPY
|10K
|AUDNZD
|-9.5K
|CHN50
|-76K
|USDCHF
|1.7K
|AUDUSD
|1.5K
|NGAS
|-13K
|EURJPY
|-6K
|AUDJPY
|-2K
|BTCUSD
|-575K
|USDCAD
|3.5K
|GER30
|50K
|JPN225
|-71K
|USDOLLAR
|216
|AUS200
|1.4K
|JPYBasket
|67
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 002.27 AUD
Worst Trade: -1 058 AUD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +229.12 AUD
Massima perdita consecutiva: -5 932.01 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-AUDReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
|
ATFXGM7-Live
|1.00 × 4
|
BenchMark-Real
|5.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|10.00 × 4
|
RoboForex-Fix
|12.00 × 3
Non ci sono recensioni