Всего трейдов:
2 439
Прибыльных трейдов:
1 247 (51.12%)
Убыточных трейдов:
1 192 (48.87%)
Лучший трейд:
1 002.27 AUD
Худший трейд:
-1 057.93 AUD
Общая прибыль:
39 029.43 AUD (4 140 787 pips)
Общий убыток:
-42 668.07 AUD (4 915 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (229.12 AUD)
Макс. прибыль в серии:
2 202.23 AUD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
69.52%
Макс. загрузка депозита:
102.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
941 (38.58%)
Коротких трейдов:
1 498 (61.42%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-1.49 AUD
Средняя прибыль:
31.30 AUD
Средний убыток:
-35.80 AUD
Макс. серия проигрышей:
26 (-5 932.01 AUD)
Макс. убыток в серии:
-5 932.01 AUD (26)
Прирост в месяц:
-7.35%
Годовой прогноз:
-89.13%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 638.64 AUD
Максимальная:
11 062.49 AUD (72.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.98% (11 062.49 AUD)
По эквити:
86.66% (2 120.80 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|221
|EURUSD
|203
|NAS100
|197
|USOil
|181
|XAUUSD
|159
|SPX500
|151
|EURGBP
|145
|GBPJPY
|127
|UKOil
|119
|AUDUSD
|118
|GBPUSD
|116
|USDJPY
|108
|USDCHF
|101
|AUDNZD
|97
|CHN50
|93
|EURJPY
|65
|NGAS
|62
|USDCAD
|44
|AUDJPY
|44
|BTCUSD
|35
|GER30
|17
|JPN225
|14
|USDOLLAR
|12
|AUS200
|6
|JPYBasket
|4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|-3.3K
|EURUSD
|182
|NAS100
|307
|USOil
|122
|XAUUSD
|-114
|SPX500
|-1.3K
|EURGBP
|376
|GBPJPY
|452
|UKOil
|-107
|AUDUSD
|577
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|581
|USDCHF
|252
|AUDNZD
|-528
|CHN50
|38
|EURJPY
|-172
|NGAS
|-723
|USDCAD
|173
|AUDJPY
|-463
|BTCUSD
|-570
|GER30
|84
|JPN225
|-112
|USDOLLAR
|264
|AUS200
|1
|JPYBasket
|182
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|-24K
|EURUSD
|6.7K
|NAS100
|22K
|USOil
|7.9K
|XAUUSD
|-51K
|SPX500
|-59K
|EURGBP
|3.3K
|GBPJPY
|13K
|UKOil
|1.9K
|AUDUSD
|1.4K
|GBPUSD
|5.9K
|USDJPY
|9.2K
|USDCHF
|477
|AUDNZD
|-9.5K
|CHN50
|-90K
|EURJPY
|-5.9K
|NGAS
|-13K
|USDCAD
|2.5K
|AUDJPY
|-2.1K
|BTCUSD
|-575K
|GER30
|50K
|JPN225
|-71K
|USDOLLAR
|216
|AUS200
|1.4K
|JPYBasket
|230
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Лучший трейд: +1 002.27 AUD
Худший трейд: -1 058 AUD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +229.12 AUD
Макс. убыток в серии: -5 932.01 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-AUDReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
ATFXGM7-Live
|1.00 × 4
BenchMark-Real
|5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
|10.00 × 4
RoboForex-Fix
|12.00 × 3
