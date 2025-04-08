СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FortuneStone
Lei Li

FortuneStone

Lei Li
0 отзывов
64 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 -40%
FXCM-AUDReal01
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 439
Прибыльных трейдов:
1 247 (51.12%)
Убыточных трейдов:
1 192 (48.87%)
Лучший трейд:
1 002.27 AUD
Худший трейд:
-1 057.93 AUD
Общая прибыль:
39 029.43 AUD (4 140 787 pips)
Общий убыток:
-42 668.07 AUD (4 915 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (229.12 AUD)
Макс. прибыль в серии:
2 202.23 AUD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
69.52%
Макс. загрузка депозита:
102.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
941 (38.58%)
Коротких трейдов:
1 498 (61.42%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-1.49 AUD
Средняя прибыль:
31.30 AUD
Средний убыток:
-35.80 AUD
Макс. серия проигрышей:
26 (-5 932.01 AUD)
Макс. убыток в серии:
-5 932.01 AUD (26)
Прирост в месяц:
-7.35%
Годовой прогноз:
-89.13%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 638.64 AUD
Максимальная:
11 062.49 AUD (72.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.98% (11 062.49 AUD)
По эквити:
86.66% (2 120.80 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 221
EURUSD 203
NAS100 197
USOil 181
XAUUSD 159
SPX500 151
EURGBP 145
GBPJPY 127
UKOil 119
AUDUSD 118
GBPUSD 116
USDJPY 108
USDCHF 101
AUDNZD 97
CHN50 93
EURJPY 65
NGAS 62
USDCAD 44
AUDJPY 44
BTCUSD 35
GER30 17
JPN225 14
USDOLLAR 12
AUS200 6
JPYBasket 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD -3.3K
EURUSD 182
NAS100 307
USOil 122
XAUUSD -114
SPX500 -1.3K
EURGBP 376
GBPJPY 452
UKOil -107
AUDUSD 577
GBPUSD 1K
USDJPY 581
USDCHF 252
AUDNZD -528
CHN50 38
EURJPY -172
NGAS -723
USDCAD 173
AUDJPY -463
BTCUSD -570
GER30 84
JPN225 -112
USDOLLAR 264
AUS200 1
JPYBasket 182
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD -24K
EURUSD 6.7K
NAS100 22K
USOil 7.9K
XAUUSD -51K
SPX500 -59K
EURGBP 3.3K
GBPJPY 13K
UKOil 1.9K
AUDUSD 1.4K
GBPUSD 5.9K
USDJPY 9.2K
USDCHF 477
AUDNZD -9.5K
CHN50 -90K
EURJPY -5.9K
NGAS -13K
USDCAD 2.5K
AUDJPY -2.1K
BTCUSD -575K
GER30 50K
JPN225 -71K
USDOLLAR 216
AUS200 1.4K
JPYBasket 230
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 002.27 AUD
Худший трейд: -1 058 AUD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +229.12 AUD
Макс. убыток в серии: -5 932.01 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-AUDReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.00 × 4
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
10.00 × 4
RoboForex-Fix
12.00 × 3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика