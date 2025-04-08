SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FortuneStone
Lei Li

FortuneStone

Lei Li
0 Bewertungen
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -41%
FXCM-AUDReal01
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 442
Gewinntrades:
1 248 (51.10%)
Verlusttrades:
1 194 (48.89%)
Bester Trade:
1 002.27 AUD
Schlechtester Trade:
-1 057.93 AUD
Bruttoprofit:
39 065.05 AUD (4 143 172 pips)
Bruttoverlust:
-42 814.89 AUD (4 927 705 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (229.12 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 202.23 AUD (17)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
70.65%
Max deposit load:
102.62%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
941 (38.53%)
Short-Positionen:
1 501 (61.47%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.54 AUD
Durchschnittlicher Profit:
31.30 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.86 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-5 932.01 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 932.01 AUD (26)
Wachstum pro Monat :
-9.22%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
38%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 785.46 AUD
Maximaler:
11 209.31 AUD (73.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.81% (11 209.31 AUD)
Kapital:
86.66% (2 120.80 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSD 223
EURUSD 203
NAS100 197
USOil 181
XAUUSD 160
SPX500 151
EURGBP 145
GBPJPY 127
UKOil 119
AUDUSD 118
GBPUSD 116
USDJPY 108
USDCHF 101
AUDNZD 97
CHN50 93
EURJPY 65
NGAS 62
USDCAD 44
AUDJPY 44
BTCUSD 35
GER30 17
JPN225 14
USDOLLAR 12
AUS200 6
JPYBasket 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSD -3.5K
EURUSD 182
NAS100 307
USOil 122
XAUUSD -87
SPX500 -1.3K
EURGBP 376
GBPJPY 452
UKOil -107
AUDUSD 577
GBPUSD 1K
USDJPY 581
USDCHF 252
AUDNZD -528
CHN50 38
EURJPY -172
NGAS -723
USDCAD 173
AUDJPY -463
BTCUSD -570
GER30 84
JPN225 -112
USDOLLAR 264
AUS200 1
JPYBasket 182
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSD -37K
EURUSD 6.7K
NAS100 22K
USOil 7.9K
XAUUSD -48K
SPX500 -59K
EURGBP 3.3K
GBPJPY 13K
UKOil 1.9K
AUDUSD 1.4K
GBPUSD 5.9K
USDJPY 9.2K
USDCHF 477
AUDNZD -9.5K
CHN50 -90K
EURJPY -5.9K
NGAS -13K
USDCAD 2.5K
AUDJPY -2.1K
BTCUSD -575K
GER30 50K
JPN225 -71K
USDOLLAR 216
AUS200 1.4K
JPYBasket 230
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 002.27 AUD
Schlechtester Trade: -1 058 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +229.12 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 932.01 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-AUDReal01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXCM-AUDReal01
0.98 × 138
ATFXGM7-Live
1.00 × 4
BenchMark-Real
5.00 × 1
AlpariUK-Market-1
10.00 × 4
RoboForex-Fix
12.00 × 3
Keine Bewertungen
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
