Trades insgesamt:
2 442
Gewinntrades:
1 248 (51.10%)
Verlusttrades:
1 194 (48.89%)
Bester Trade:
1 002.27 AUD
Schlechtester Trade:
-1 057.93 AUD
Bruttoprofit:
39 065.05 AUD (4 143 172 pips)
Bruttoverlust:
-42 814.89 AUD (4 927 705 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (229.12 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 202.23 AUD (17)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
70.65%
Max deposit load:
102.62%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
941 (38.53%)
Short-Positionen:
1 501 (61.47%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.54 AUD
Durchschnittlicher Profit:
31.30 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.86 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-5 932.01 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 932.01 AUD (26)
Wachstum pro Monat :
-9.22%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
38%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 785.46 AUD
Maximaler:
11 209.31 AUD (73.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.81% (11 209.31 AUD)
Kapital:
86.66% (2 120.80 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|223
|EURUSD
|203
|NAS100
|197
|USOil
|181
|XAUUSD
|160
|SPX500
|151
|EURGBP
|145
|GBPJPY
|127
|UKOil
|119
|AUDUSD
|118
|GBPUSD
|116
|USDJPY
|108
|USDCHF
|101
|AUDNZD
|97
|CHN50
|93
|EURJPY
|65
|NGAS
|62
|USDCAD
|44
|AUDJPY
|44
|BTCUSD
|35
|GER30
|17
|JPN225
|14
|USDOLLAR
|12
|AUS200
|6
|JPYBasket
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGUSD
|-3.5K
|EURUSD
|182
|NAS100
|307
|USOil
|122
|XAUUSD
|-87
|SPX500
|-1.3K
|EURGBP
|376
|GBPJPY
|452
|UKOil
|-107
|AUDUSD
|577
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|581
|USDCHF
|252
|AUDNZD
|-528
|CHN50
|38
|EURJPY
|-172
|NGAS
|-723
|USDCAD
|173
|AUDJPY
|-463
|BTCUSD
|-570
|GER30
|84
|JPN225
|-112
|USDOLLAR
|264
|AUS200
|1
|JPYBasket
|182
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGUSD
|-37K
|EURUSD
|6.7K
|NAS100
|22K
|USOil
|7.9K
|XAUUSD
|-48K
|SPX500
|-59K
|EURGBP
|3.3K
|GBPJPY
|13K
|UKOil
|1.9K
|AUDUSD
|1.4K
|GBPUSD
|5.9K
|USDJPY
|9.2K
|USDCHF
|477
|AUDNZD
|-9.5K
|CHN50
|-90K
|EURJPY
|-5.9K
|NGAS
|-13K
|USDCAD
|2.5K
|AUDJPY
|-2.1K
|BTCUSD
|-575K
|GER30
|50K
|JPN225
|-71K
|USDOLLAR
|216
|AUS200
|1.4K
|JPYBasket
|230
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Bester Trade: +1 002.27 AUD
Schlechtester Trade: -1 058 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +229.12 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 932.01 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-AUDReal01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXCM-AUDReal01
|0.98 × 138
|
ATFXGM7-Live
|1.00 × 4
|
BenchMark-Real
|5.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|10.00 × 4
|
RoboForex-Fix
|12.00 × 3
