シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BigMarket
Raphael Okonkwo

BigMarket

Raphael Okonkwo
レビュー0件
信頼性
39週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 46%
FBS-Real-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
172
利益トレード:
123 (71.51%)
損失トレード:
49 (28.49%)
ベストトレード:
96.03 USD
最悪のトレード:
-129.00 USD
総利益:
902.57 USD (19 850 pips)
総損失:
-535.81 USD (23 424 pips)
最大連続の勝ち:
44 (355.34 USD)
最大連続利益:
355.34 USD (44)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
29.58%
最大入金額:
25.34%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.84
長いトレード:
100 (58.14%)
短いトレード:
72 (41.86%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
2.13 USD
平均利益:
7.34 USD
平均損失:
-10.93 USD
最大連続の負け:
4 (-47.26 USD)
最大連続損失:
-129.00 USD (1)
月間成長:
4.01%
年間予想:
48.67%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
126.59 USD
最大の:
129.00 USD (16.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.08% (129.00 USD)
エクイティによる:
18.63% (162.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 62
archived 26
EURJPY 19
USDJPY 16
EURUSD 12
AUDCAD 8
GBPJPY 6
NZDCAD 5
GBPUSD 4
EURCAD 4
EURCHF 3
EURGBP 3
CHFJPY 3
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 39
archived 238
EURJPY 21
USDJPY 4
EURUSD 22
AUDCAD 7
GBPJPY 4
NZDCAD 7
GBPUSD 2
EURCAD 5
EURCHF 7
EURGBP 6
CHFJPY 4
USDCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -7.1K
archived 0
EURJPY 2.5K
USDJPY -4.5K
EURUSD 2.2K
AUDCAD 325
GBPJPY -67
NZDCAD 938
GBPUSD -395
EURCAD 737
EURCHF 538
EURGBP 443
CHFJPY 599
USDCHF 200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +96.03 USD
最悪のトレード: -129 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +355.34 USD
最大連続損失: -47.26 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 19
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
GKFX-Live-5
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 24
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 8
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FTT-Live2
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
387 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
State Gold
レビューなし
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.06 09:38
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.46% of days out of the 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 09:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.42% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 05:51
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.18% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 22:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.57% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 20:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.29% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.23 06:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BigMarket
30 USD/月
46%
0
0
USD
1.2K
USD
39
84%
172
71%
30%
1.68
2.13
USD
19%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください