- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
172
利益トレード:
123 (71.51%)
損失トレード:
49 (28.49%)
ベストトレード:
96.03 USD
最悪のトレード:
-129.00 USD
総利益:
902.57 USD (19 850 pips)
総損失:
-535.81 USD (23 424 pips)
最大連続の勝ち:
44 (355.34 USD)
最大連続利益:
355.34 USD (44)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
29.58%
最大入金額:
25.34%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.84
長いトレード:
100 (58.14%)
短いトレード:
72 (41.86%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
2.13 USD
平均利益:
7.34 USD
平均損失:
-10.93 USD
最大連続の負け:
4 (-47.26 USD)
最大連続損失:
-129.00 USD (1)
月間成長:
4.01%
年間予想:
48.67%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
126.59 USD
最大の:
129.00 USD (16.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.08% (129.00 USD)
エクイティによる:
18.63% (162.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|archived
|26
|EURJPY
|19
|USDJPY
|16
|EURUSD
|12
|AUDCAD
|8
|GBPJPY
|6
|NZDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|EURCAD
|4
|EURCHF
|3
|EURGBP
|3
|CHFJPY
|3
|USDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|39
|archived
|238
|EURJPY
|21
|USDJPY
|4
|EURUSD
|22
|AUDCAD
|7
|GBPJPY
|4
|NZDCAD
|7
|GBPUSD
|2
|EURCAD
|5
|EURCHF
|7
|EURGBP
|6
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-7.1K
|archived
|0
|EURJPY
|2.5K
|USDJPY
|-4.5K
|EURUSD
|2.2K
|AUDCAD
|325
|GBPJPY
|-67
|NZDCAD
|938
|GBPUSD
|-395
|EURCAD
|737
|EURCHF
|538
|EURGBP
|443
|CHFJPY
|599
|USDCHF
|200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +96.03 USD
最悪のトレード: -129 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +355.34 USD
最大連続損失: -47.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 19
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 2
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 8
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
387 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
State Gold
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
46%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
39
84%
172
71%
30%
1.68
2.13
USD
USD
19%
1:500