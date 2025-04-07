СигналыРазделы
BigMarket
Raphael Okonkwo

BigMarket

Raphael Okonkwo
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 46%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
123 (71.51%)
Убыточных трейдов:
49 (28.49%)
Лучший трейд:
96.03 USD
Худший трейд:
-129.00 USD
Общая прибыль:
902.57 USD (19 850 pips)
Общий убыток:
-535.81 USD (23 424 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (355.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
355.34 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
29.58%
Макс. загрузка депозита:
25.34%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.84
Длинных трейдов:
100 (58.14%)
Коротких трейдов:
72 (41.86%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
2.13 USD
Средняя прибыль:
7.34 USD
Средний убыток:
-10.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-47.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.00 USD (1)
Прирост в месяц:
4.01%
Годовой прогноз:
48.67%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.59 USD
Максимальная:
129.00 USD (16.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.08% (129.00 USD)
По эквити:
18.63% (162.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 62
archived 26
EURJPY 19
USDJPY 16
EURUSD 12
AUDCAD 8
GBPJPY 6
NZDCAD 5
GBPUSD 4
EURCAD 4
EURCHF 3
EURGBP 3
CHFJPY 3
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 39
archived 238
EURJPY 21
USDJPY 4
EURUSD 22
AUDCAD 7
GBPJPY 4
NZDCAD 7
GBPUSD 2
EURCAD 5
EURCHF 7
EURGBP 6
CHFJPY 4
USDCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -7.1K
archived 0
EURJPY 2.5K
USDJPY -4.5K
EURUSD 2.2K
AUDCAD 325
GBPJPY -67
NZDCAD 938
GBPUSD -395
EURCAD 737
EURCHF 538
EURGBP 443
CHFJPY 599
USDCHF 200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +96.03 USD
Худший трейд: -129 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +355.34 USD
Макс. убыток в серии: -47.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 19
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
GKFX-Live-5
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 24
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 8
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FTT-Live2
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
еще 387...
State Gold
Нет отзывов
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.06 09:38
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.46% of days out of the 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 09:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.42% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 05:51
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.18% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 22:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.57% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 20:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.29% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.23 06:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.