- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
123 (71.51%)
Убыточных трейдов:
49 (28.49%)
Лучший трейд:
96.03 USD
Худший трейд:
-129.00 USD
Общая прибыль:
902.57 USD (19 850 pips)
Общий убыток:
-535.81 USD (23 424 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (355.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
355.34 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
29.58%
Макс. загрузка депозита:
25.34%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.84
Длинных трейдов:
100 (58.14%)
Коротких трейдов:
72 (41.86%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
2.13 USD
Средняя прибыль:
7.34 USD
Средний убыток:
-10.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-47.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.00 USD (1)
Прирост в месяц:
4.01%
Годовой прогноз:
48.67%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.59 USD
Максимальная:
129.00 USD (16.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.08% (129.00 USD)
По эквити:
18.63% (162.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|archived
|26
|EURJPY
|19
|USDJPY
|16
|EURUSD
|12
|AUDCAD
|8
|GBPJPY
|6
|NZDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|EURCAD
|4
|EURCHF
|3
|EURGBP
|3
|CHFJPY
|3
|USDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|39
|archived
|238
|EURJPY
|21
|USDJPY
|4
|EURUSD
|22
|AUDCAD
|7
|GBPJPY
|4
|NZDCAD
|7
|GBPUSD
|2
|EURCAD
|5
|EURCHF
|7
|EURGBP
|6
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-7.1K
|archived
|0
|EURJPY
|2.5K
|USDJPY
|-4.5K
|EURUSD
|2.2K
|AUDCAD
|325
|GBPJPY
|-67
|NZDCAD
|938
|GBPUSD
|-395
|EURCAD
|737
|EURCHF
|538
|EURGBP
|443
|CHFJPY
|599
|USDCHF
|200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +96.03 USD
Худший трейд: -129 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +355.34 USD
Макс. убыток в серии: -47.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 19
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 2
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 8
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
еще 387...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
State Gold
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
39
84%
172
71%
30%
1.68
2.13
USD
USD
19%
1:500