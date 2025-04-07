SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BigMarket
Raphael Okonkwo

BigMarket

Raphael Okonkwo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 46%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
172
Gewinntrades:
123 (71.51%)
Verlusttrades:
49 (28.49%)
Bester Trade:
96.03 USD
Schlechtester Trade:
-129.00 USD
Bruttoprofit:
902.57 USD (19 850 pips)
Bruttoverlust:
-535.81 USD (23 424 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (355.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
355.34 USD (44)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
29.58%
Max deposit load:
25.34%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
2.84
Long-Positionen:
100 (58.14%)
Short-Positionen:
72 (41.86%)
Profit-Faktor:
1.68
Mathematische Gewinnerwartung:
2.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-47.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-129.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.01%
Jahresprognose:
48.67%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
126.59 USD
Maximaler:
129.00 USD (16.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.08% (129.00 USD)
Kapital:
18.63% (162.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 62
archived 26
EURJPY 19
USDJPY 16
EURUSD 12
AUDCAD 8
GBPJPY 6
NZDCAD 5
GBPUSD 4
EURCAD 4
EURCHF 3
EURGBP 3
CHFJPY 3
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 39
archived 238
EURJPY 21
USDJPY 4
EURUSD 22
AUDCAD 7
GBPJPY 4
NZDCAD 7
GBPUSD 2
EURCAD 5
EURCHF 7
EURGBP 6
CHFJPY 4
USDCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -7.1K
archived 0
EURJPY 2.5K
USDJPY -4.5K
EURUSD 2.2K
AUDCAD 325
GBPJPY -67
NZDCAD 938
GBPUSD -395
EURCAD 737
EURCHF 538
EURGBP 443
CHFJPY 599
USDCHF 200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +96.03 USD
Schlechtester Trade: -129 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +355.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 19
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
GKFX-Live-5
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 24
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 8
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FTT-Live2
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BigMarket
30 USD pro Monat
46%
0
0
USD
1.2K
USD
39
84%
172
71%
30%
1.68
2.13
USD
19%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.