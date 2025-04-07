SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BigMarket
Raphael Okonkwo

BigMarket

Raphael Okonkwo
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
82 (78.09%)
Perte trades:
23 (21.90%)
Meilleure transaction:
100.86 USD
Pire transaction:
-129.00 USD
Bénéfice brut:
572.90 USD (12 152 pips)
Perte brute:
-306.84 USD (10 754 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (349.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
349.34 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
29.98%
Charge de dépôt maximale:
25.34%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
68 (64.76%)
Courts trades:
37 (35.24%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
2.53 USD
Bénéfice moyen:
6.99 USD
Perte moyenne:
-13.34 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-98.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-129.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.64%
Prévision annuelle:
33.78%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
126.59 USD
Maximal:
129.00 USD (16.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.08% (129.00 USD)
Par fonds propres:
18.63% (162.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 38
archived 20
XAUUSD 16
USDJPY 10
EURJPY 5
EURUSD 5
AUDCAD 4
EURCHF 3
EURGBP 3
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 24
archived 184
XAUUSD 17
USDJPY 5
EURJPY 7
EURUSD 9
AUDCAD 6
EURCHF 7
EURGBP 6
USDCHF 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -2K
archived 0
XAUUSD 129
USDJPY -541
EURJPY 1K
EURUSD 868
AUDCAD 800
EURCHF 538
EURGBP 443
USDCHF 200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.86 USD
Pire transaction: -129 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +349.34 USD
Perte consécutive maximale: -98.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 15
TitanFX-03
0.00 × 5
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 18
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
302 plus...
