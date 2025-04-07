- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
82 (78.09%)
Loss Trade:
23 (21.90%)
Best Trade:
100.86 USD
Worst Trade:
-129.00 USD
Profitto lordo:
572.90 USD (12 152 pips)
Perdita lorda:
-306.84 USD (10 754 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (349.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
349.34 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
29.98%
Massimo carico di deposito:
25.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
68 (64.76%)
Short Trade:
37 (35.24%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
2.53 USD
Profitto medio:
6.99 USD
Perdita media:
-13.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-98.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.00 USD (1)
Crescita mensile:
2.64%
Previsione annuale:
33.78%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
126.59 USD
Massimale:
129.00 USD (16.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.08% (129.00 USD)
Per equità:
18.63% (162.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|38
|archived
|20
|XAUUSD
|16
|USDJPY
|10
|EURJPY
|5
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|3
|EURGBP
|3
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|24
|archived
|184
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|5
|EURJPY
|7
|EURUSD
|9
|AUDCAD
|6
|EURCHF
|7
|EURGBP
|6
|USDCHF
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-2K
|archived
|0
|XAUUSD
|129
|USDJPY
|-541
|EURJPY
|1K
|EURUSD
|868
|AUDCAD
|800
|EURCHF
|538
|EURGBP
|443
|USDCHF
|200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.86 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +349.34 USD
Massima perdita consecutiva: -98.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 15
|
TitanFX-03
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 18
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
