Raphael Okonkwo

BigMarket

Raphael Okonkwo
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
82 (78.09%)
Loss Trade:
23 (21.90%)
Best Trade:
100.86 USD
Worst Trade:
-129.00 USD
Profitto lordo:
572.90 USD (12 152 pips)
Perdita lorda:
-306.84 USD (10 754 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (349.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
349.34 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
29.98%
Massimo carico di deposito:
25.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
68 (64.76%)
Short Trade:
37 (35.24%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
2.53 USD
Profitto medio:
6.99 USD
Perdita media:
-13.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-98.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.00 USD (1)
Crescita mensile:
2.64%
Previsione annuale:
33.78%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
126.59 USD
Massimale:
129.00 USD (16.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.08% (129.00 USD)
Per equità:
18.63% (162.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 38
archived 20
XAUUSD 16
USDJPY 10
EURJPY 5
EURUSD 5
AUDCAD 4
EURCHF 3
EURGBP 3
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 24
archived 184
XAUUSD 17
USDJPY 5
EURJPY 7
EURUSD 9
AUDCAD 6
EURCHF 7
EURGBP 6
USDCHF 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -2K
archived 0
XAUUSD 129
USDJPY -541
EURJPY 1K
EURUSD 868
AUDCAD 800
EURCHF 538
EURGBP 443
USDCHF 200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.86 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +349.34 USD
Massima perdita consecutiva: -98.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 15
TitanFX-03
0.00 × 5
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 18
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BigMarket
30USD al mese
33%
0
0
USD
1.1K
USD
26
80%
105
78%
30%
1.86
2.53
USD
19%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.