- 자본
- 축소
트레이드:
172
이익 거래:
123 (71.51%)
손실 거래:
49 (28.49%)
최고의 거래:
96.03 USD
최악의 거래:
-129.00 USD
총 수익:
902.57 USD (19 850 pips)
총 손실:
-535.81 USD (23 424 pips)
연속 최대 이익:
44 (355.34 USD)
연속 최대 이익:
355.34 USD (44)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
28.33%
최대 입금량:
25.34%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.84
롱(주식매수):
100 (58.14%)
숏(주식차입매도):
72 (41.86%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
2.13 USD
평균 이익:
7.34 USD
평균 손실:
-10.93 USD
연속 최대 손실:
4 (-47.26 USD)
연속 최대 손실:
-129.00 USD (1)
월별 성장률:
2.50%
연간 예측:
30.33%
Algo 트레이딩:
84%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
126.59 USD
최대한의:
129.00 USD (16.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.08% (129.00 USD)
자본금별:
18.63% (162.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|archived
|26
|EURJPY
|19
|USDJPY
|16
|EURUSD
|12
|AUDCAD
|8
|GBPJPY
|6
|NZDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|EURCAD
|4
|EURCHF
|3
|EURGBP
|3
|CHFJPY
|3
|USDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|39
|archived
|238
|EURJPY
|21
|USDJPY
|4
|EURUSD
|22
|AUDCAD
|7
|GBPJPY
|4
|NZDCAD
|7
|GBPUSD
|2
|EURCAD
|5
|EURCHF
|7
|EURGBP
|6
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-7.1K
|archived
|0
|EURJPY
|2.5K
|USDJPY
|-4.5K
|EURUSD
|2.2K
|AUDCAD
|325
|GBPJPY
|-67
|NZDCAD
|938
|GBPUSD
|-395
|EURCAD
|737
|EURCHF
|538
|EURGBP
|443
|CHFJPY
|599
|USDCHF
|200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real18
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 19
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 8
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 8
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
State Gold
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
46%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
39
84%
172
71%
28%
1.68
2.13
USD
USD
19%
1:500