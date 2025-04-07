시그널섹션
Raphael Okonkwo

BigMarket

Raphael Okonkwo
0 리뷰
안정성
39
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 46%
FBS-Real-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
172
이익 거래:
123 (71.51%)
손실 거래:
49 (28.49%)
최고의 거래:
96.03 USD
최악의 거래:
-129.00 USD
총 수익:
902.57 USD (19 850 pips)
총 손실:
-535.81 USD (23 424 pips)
연속 최대 이익:
44 (355.34 USD)
연속 최대 이익:
355.34 USD (44)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
28.33%
최대 입금량:
25.34%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.84
롱(주식매수):
100 (58.14%)
숏(주식차입매도):
72 (41.86%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
2.13 USD
평균 이익:
7.34 USD
평균 손실:
-10.93 USD
연속 최대 손실:
4 (-47.26 USD)
연속 최대 손실:
-129.00 USD (1)
월별 성장률:
2.50%
연간 예측:
30.33%
Algo 트레이딩:
84%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
126.59 USD
최대한의:
129.00 USD (16.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.08% (129.00 USD)
자본금별:
18.63% (162.70 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 62
archived 26
EURJPY 19
USDJPY 16
EURUSD 12
AUDCAD 8
GBPJPY 6
NZDCAD 5
GBPUSD 4
EURCAD 4
EURCHF 3
EURGBP 3
CHFJPY 3
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 39
archived 238
EURJPY 21
USDJPY 4
EURUSD 22
AUDCAD 7
GBPJPY 4
NZDCAD 7
GBPUSD 2
EURCAD 5
EURCHF 7
EURGBP 6
CHFJPY 4
USDCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -7.1K
archived 0
EURJPY 2.5K
USDJPY -4.5K
EURUSD 2.2K
AUDCAD 325
GBPJPY -67
NZDCAD 938
GBPUSD -395
EURCAD 737
EURCHF 538
EURGBP 443
CHFJPY 599
USDCHF 200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +96.03 USD
최악의 거래: -129 USD
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +355.34 USD
연속 최대 손실: -47.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real18
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 16
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 2
FXCC-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 19
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 8
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
388 더...
State Gold
리뷰 없음
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.06 09:38
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.46% of days out of the 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 09:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.42% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 05:51
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.18% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 22:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.57% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 20:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.29% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.23 06:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BigMarket
월별 30 USD
46%
0
0
USD
1.1K
USD
39
84%
172
71%
28%
1.68
2.13
USD
19%
1:500
