Raphael Okonkwo

BigMarket

Raphael Okonkwo
0 comentarios
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 46%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
172
Transacciones Rentables:
123 (71.51%)
Transacciones Irrentables:
49 (28.49%)
Mejor transacción:
96.03 USD
Peor transacción:
-129.00 USD
Beneficio Bruto:
902.57 USD (19 850 pips)
Pérdidas Brutas:
-535.81 USD (23 424 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (355.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
355.34 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
29.58%
Carga máxima del depósito:
25.34%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
2.84
Transacciones Largas:
100 (58.14%)
Transacciones Cortas:
72 (41.86%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
2.13 USD
Beneficio medio:
7.34 USD
Pérdidas medias:
-10.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-47.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-129.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.01%
Pronóstico anual:
48.67%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
126.59 USD
Máxima:
129.00 USD (16.08%)
Reducción relativa:
De balance:
16.08% (129.00 USD)
De fondos:
18.63% (162.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 62
archived 26
EURJPY 19
USDJPY 16
EURUSD 12
AUDCAD 8
GBPJPY 6
NZDCAD 5
GBPUSD 4
EURCAD 4
EURCHF 3
EURGBP 3
CHFJPY 3
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 39
archived 238
EURJPY 21
USDJPY 4
EURUSD 22
AUDCAD 7
GBPJPY 4
NZDCAD 7
GBPUSD 2
EURCAD 5
EURCHF 7
EURGBP 6
CHFJPY 4
USDCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -7.1K
archived 0
EURJPY 2.5K
USDJPY -4.5K
EURUSD 2.2K
AUDCAD 325
GBPJPY -67
NZDCAD 938
GBPUSD -395
EURCAD 737
EURCHF 538
EURGBP 443
CHFJPY 599
USDCHF 200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +96.03 USD
Peor transacción: -129 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +355.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -47.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 19
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
GKFX-Live-5
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 24
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 8
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FTT-Live2
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
otros 387...
State Gold
No hay comentarios
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.06 09:38
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.46% of days out of the 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 09:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.42% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 05:51
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.18% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 22:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.57% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 20:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.29% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.23 06:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BigMarket
30 USD al mes
46%
0
0
USD
1.2K
USD
39
84%
172
71%
30%
1.68
2.13
USD
19%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.