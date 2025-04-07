SinyallerBölümler
Raphael Okonkwo

BigMarket

Raphael Okonkwo
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
82 (78.09%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (21.90%)
En iyi işlem:
100.86 USD
En kötü işlem:
-129.00 USD
Brüt kâr:
572.90 USD (12 152 pips)
Brüt zarar:
-306.84 USD (10 754 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (349.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
349.34 USD (41)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
28.90%
Maks. mevduat yükü:
25.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
68 (64.76%)
Satış işlemleri:
37 (35.24%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
2.53 USD
Ortalama kâr:
6.99 USD
Ortalama zarar:
-13.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-98.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.00 USD (1)
Aylık büyüme:
2.99%
Yıllık tahmin:
33.78%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
126.59 USD
Maksimum:
129.00 USD (16.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.08% (129.00 USD)
Varlığa göre:
18.63% (162.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 38
archived 20
XAUUSD 16
USDJPY 10
EURJPY 5
EURUSD 5
AUDCAD 4
EURCHF 3
EURGBP 3
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 24
archived 184
XAUUSD 17
USDJPY 5
EURJPY 7
EURUSD 9
AUDCAD 6
EURCHF 7
EURGBP 6
USDCHF 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -2K
archived 0
XAUUSD 129
USDJPY -541
EURJPY 1K
EURUSD 868
AUDCAD 800
EURCHF 538
EURGBP 443
USDCHF 200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.86 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +349.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -98.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 15
TitanFX-03
0.00 × 5
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 18
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
State Gold
İnceleme yok
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.8% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 15:27
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 03:43
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 11:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 21:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.13% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 09:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 13:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 12:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 01:34
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 10:15
Share of days for 80% of growth is too low
