İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
82 (78.09%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (21.90%)
En iyi işlem:
100.86 USD
En kötü işlem:
-129.00 USD
Brüt kâr:
572.90 USD (12 152 pips)
Brüt zarar:
-306.84 USD (10 754 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (349.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
349.34 USD (41)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
28.90%
Maks. mevduat yükü:
25.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
68 (64.76%)
Satış işlemleri:
37 (35.24%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
2.53 USD
Ortalama kâr:
6.99 USD
Ortalama zarar:
-13.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-98.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.00 USD (1)
Aylık büyüme:
2.99%
Yıllık tahmin:
33.78%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
126.59 USD
Maksimum:
129.00 USD (16.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.08% (129.00 USD)
Varlığa göre:
18.63% (162.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|38
|archived
|20
|XAUUSD
|16
|USDJPY
|10
|EURJPY
|5
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|3
|EURGBP
|3
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|24
|archived
|184
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|5
|EURJPY
|7
|EURUSD
|9
|AUDCAD
|6
|EURCHF
|7
|EURGBP
|6
|USDCHF
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-2K
|archived
|0
|XAUUSD
|129
|USDJPY
|-541
|EURJPY
|1K
|EURUSD
|868
|AUDCAD
|800
|EURCHF
|538
|EURGBP
|443
|USDCHF
|200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.86 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +349.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -98.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 15
|
TitanFX-03
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 18
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
26
80%
105
78%
29%
1.86
2.53
USD
USD
19%
1:500